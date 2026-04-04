¡Es oficial! Los Defenders regresan en Daredevil: Born Again temporada 3
El universo de Daredevil sigue expandiéndose y, para la temporada 3, se ha confirmado el regreso de los Defenders. Esto es todo lo que debes saber.
Durante mucho tiempo los fans lo han pedido y Marvel lo había soltado a cuentagotas, pero oficialmente la temporada 3 de Daredevil: Born Again reunirá oficialmente a los Defenders. Así es, Finn Jones regresa al papel de Iron Fist junto a Mike Colter como Luke Cage para la serie. Su regreso al universo del Diablo de Hell's Kitchen marcará su debut formal dentro del MCU.
También te puede interesar: Todos los cameos de Super Mario Galaxy: La película (los que viste y los que no)
El regreso que los fans llevaban años esperando
Los fans llevan soñando mucho tiempo con que Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones compartieran pantalla una vez más junto a Daredevil y, después de meses de rumores, se ha hecho oficial: Marvel Studios traerá a estos personajes para la tercera temporada.
The Defenders will officially reunite in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. pic.twitter.com/QKnpi8S1Zf— Marvel Updates (@marvel_updat3s) April 4, 2026
Elenco confirmado para Daredevil: Born Again temporada 3
Estos son los nombres que se han conformado para la tercera entrega:
- Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil
- Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin
- Deborah Ann Woll como Karen Page
- Krysten Ritter como Jessica Jones
- Mike Colter como Luke Cage
- Finn Jones como Iron Fist
- Wilson Bethel como Bullseye
- Zabryna Guevara como Sheila Rivera
- Arty Froushan como Buck Cashman
- Royce Johnson como Brett Mahoney
¿Qué significa esto para el MCU?
Esta decisión sorprende, pues originalmente Daredevil: Born Again iba a reiniciar la historia sin conectar con las series anteriores. Sin embargo, es claro que todo cambió cuando el proyecto se puso en manos de Dario Scardapane quien decidió apostar fuertemente por recuperar lo que ya se había construido y funcionó. Incluso con el tema relacionado con los Defenders.
¿Quién más podría regresar?
Aunque por el momento estos son los únicos nombres confirmados, hay algunos otros que los fans esperan volver a ver, como Elektra, Misty Knight y Colleen Wing. Pero por el momento solo podemos esperar a que se hagan más anuncios al respecto.
¿Estás listo para el el regreso de los Defenders?