¡Es oficial! Los Defenders regresan en Daredevil: Born Again temporada 3

Durante mucho tiempo los fans lo han pedido y Marvel lo había soltado a cuentagotas, pero oficialmente la temporada 3 de Daredevil: Born Again reunirá oficialmente a los Defenders. Así es, Finn Jones regresa al papel de Iron Fist junto a Mike Colter como Luke Cage para la serie. Su regreso al universo del Diablo de Hell's Kitchen marcará su debut formal dentro del MCU.

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El regreso que los fans llevaban años esperando

Los fans llevan soñando mucho tiempo con que Luke Cage, Iron Fist y Jessica Jones compartieran pantalla una vez más junto a Daredevil y, después de meses de rumores, se ha hecho oficial: Marvel Studios traerá a estos personajes para la tercera temporada.

The Defenders will officially reunite in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. pic.twitter.com/QKnpi8S1Zf — Marvel Updates (@marvel_updat3s) April 4, 2026

Elenco confirmado para Daredevil: Born Again temporada 3

Estos son los nombres que se han conformado para la tercera entrega:



Charlie Cox como Matt Murdock/Daredevil

Vincent D’Onofrio como Wilson Fisk/Kingpin

Deborah Ann Woll como Karen Page

Krysten Ritter como Jessica Jones

Mike Colter como Luke Cage

Finn Jones como Iron Fist

Wilson Bethel como Bullseye

Zabryna Guevara como Sheila Rivera

Arty Froushan como Buck Cashman

Royce Johnson como Brett Mahoney

¿Qué significa esto para el MCU?

Esta decisión sorprende, pues originalmente Daredevil: Born Again iba a reiniciar la historia sin conectar con las series anteriores. Sin embargo, es claro que todo cambió cuando el proyecto se puso en manos de Dario Scardapane quien decidió apostar fuertemente por recuperar lo que ya se había construido y funcionó. Incluso con el tema relacionado con los Defenders.

¿Quién más podría regresar?

Aunque por el momento estos son los únicos nombres confirmados, hay algunos otros que los fans esperan volver a ver, como Elektra, Misty Knight y Colleen Wing. Pero por el momento solo podemos esperar a que se hagan más anuncios al respecto.

¿Estás listo para el el regreso de los Defenders?