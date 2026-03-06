“Daredevil: Born Again” Nuevo Tráiler: Esta es la fecha de estreno de la temporada 2 y todo lo que viene

La temporada 2 de Daredevil: Born Again promete mucho. Y cómo no, si la serie parece tener la intención de traer de vuelta a los Defenders. Con la confirmación de Jessica Jones (Krysten Ritter) los rumores de que veremos al resto del equipo están en su punto más alto. Por el momento, Marvel ha revelado un nuevo tráiler y confirma que estamos a unos días del gran estreno, el cual está programado para el próximo 24 de marzo.

Qué revela el nuevo traíler de Dardevil

El nuevo tráiler no revela grandes secretos de la serie previo a su estreno; lo que sí confirma es que tendremos mucha acción con dos de los personajes más queridos de Los Defenders: Daredevil y Jessica Jones. Otro detalle que se confirma, es que Kingpin cada vez está más cerca de ser el poderoso villano que es en los cómics, superando al Diablo de Hells Kitchen, provocando que este se una a su vieja compañera.

Mira aquí el tráiler completo de la segunda temporada de Daredevil: Born Again

El posible regreso de Iron Fist en Daredevil: Born Again

Sin importar que Iron Fist fuera uno de los personajes más criticados de la era de series de los Defenders, reportes actuales indican que Marvel Studios está interesado en darle una segunda oportunidad a Danny Rand. De acuerdo con un insider, lo veremos en la temporada 2 de Daredevil, pero no como una aparición completa, más bien como un teaser o incluso solo como una mención. De esta forma se le integraría al universo de estas nuevas series.

Si los Defenders están de vuelta, ¿dónde queda Luke Cage?

Con el personaje de Luke Cage no hay mucho secreto, pues el mismo Mike Colter reveló que ha tenido conversaciones con Marvel y señala que hay algunos “asuntos pendientes” por resolver. De igual forma que con Iron Fist, se cree que este personaje está reservado para aparecer en algún tipo de escena postcréditos dentro de la serie.

Llegó la hora de la resistencia. El equipo de Daredevil contra Iron Fisk

Podemos esperar que la segunda temporada traiga mucha acción, pues la ley marcial impuesta por Wilson Fisk está en pleno apogeo y Matt Murdock necesita algo más que aliados, y esto es lo que abre la posibilidad a que estemos ante una nueva aventura junto a los Defenders. Aunque aún no hay nada confirmado, algo es seguro: esta segunda temporada será mucho más extrema y dramática que la anterior.