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El final de The Boys llegará ANTES a los cines, ¿Cuándo es su fecha de estreno y en qué países podrá verse en la pantalla grande?

¿Listos para uno de los finales más desgarradores? Proyectarán en salas de cine el capítulo final de la temporada 5 de The Boys.

Proyectarán el final de The Boys en el cine
|Imagen cortesía de Prime Video

Escrito por: André Gutiérrez

Estamos a pocos días del gran final de The Boys, la serie de Prime Video que llegó a adaptar uno de los cómics más polémicos de los últimos años con una historia cada vez más sorpresiva (así como acercada a la realidad).

¿Será el fin de los sups? ¿Homelander vencerá? ¿O será que William Butcher es el villano final? Aunque está historia ya ha terminado en los cómics, su desarrollador Eric Kripke y el equipo guionista ha entregado una versión un tanto distinta por lo que el final ha emocionado a todos los fans, mismos que podrán ser testigos de este desenlace en los cines a lo Vought, claro.

¿Cuándo será el final de The Boys en los cines?

Aunque el octavo y último capítulo de la quinta temporada llegará a streaming este próximo miércoles 20 de mayo en punto de las 0:00 hrs como ha sido con cada capítulo, pero podrás ver antes que nadie el final de la serie en algunos países.

Se ha dado a conocer que el final de la temporada (y la historia lineal de The Boys) llegará a salas de cine 4DX de Estados Unidos el martes 19 de mayo; y a poco más de un par de semanas de este, por ahora se desconoce si podremos verlo en cines de México y Latinoamérica.

Si bien, no hay una certeza, podría ser que algunos cines del territorio mexicano podrían proyectar este final antes de que llegue a streaming, por lo que debemos estar al tanto de cualquier anuncio en redes sociales.

El episodio final de la temporada 5 de The Boys se proyectará en cines selectos, principalmente en Estados Unidos, el 19 de mayo de 2026. Esta función especial en salas 4DX se llevará a cabo un día antes del estreno definitivo en Prime Video, programado para el 20 de mayo de 2026.

¿Qué esperar del final de la serie de The Boys?

Aunque esta adaptación no ha sido totalmente fiel a los cómics, se espera el épico enfrentamiento mano a mano de Billy Butcher vs Homelander, las dualidades que al final no han sido tan distintas si podemos en el plano su ambición.

Por ello, Ryan, The Boys y Soldier Boy tendrán papel importante en este desenlace donde todo puede pasar, en un punto que muestra el fin de los sups y Vough… (Por ahora).

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