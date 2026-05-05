El final de The Boys llegará ANTES a los cines, ¿Cuándo es su fecha de estreno y en qué países podrá verse en la pantalla grande?

Estamos a pocos días del gran final de The Boys, la serie de Prime Video que llegó a adaptar uno de los cómics más polémicos de los últimos años con una historia cada vez más sorpresiva (así como acercada a la realidad).

¿Será el fin de los sups? ¿Homelander vencerá? ¿O será que William Butcher es el villano final? Aunque está historia ya ha terminado en los cómics, su desarrollador Eric Kripke y el equipo guionista ha entregado una versión un tanto distinta por lo que el final ha emocionado a todos los fans, mismos que podrán ser testigos de este desenlace en los cines a lo Vought, claro.

¿Cuándo será el final de The Boys en los cines?

Aunque el octavo y último capítulo de la quinta temporada llegará a streaming este próximo miércoles 20 de mayo en punto de las 0:00 hrs como ha sido con cada capítulo, pero podrás ver antes que nadie el final de la serie en algunos países.

Se ha dado a conocer que el final de la temporada (y la historia lineal de The Boys) llegará a salas de cine 4DX de Estados Unidos el martes 19 de mayo; y a poco más de un par de semanas de este, por ahora se desconoce si podremos verlo en cines de México y Latinoamérica.

Si bien, no hay una certeza, podría ser que algunos cines del territorio mexicano podrían proyectar este final antes de que llegue a streaming, por lo que debemos estar al tanto de cualquier anuncio en redes sociales.

El episodio final de la temporada 5 de The Boys se proyectará en cines selectos, principalmente en Estados Unidos, el 19 de mayo de 2026. Esta función especial en salas 4DX se llevará a cabo un día antes del estreno definitivo en Prime Video, programado para el 20 de mayo de 2026.

In two weeks, we’re going out with a bang. Literally, because ya might vibrate watchin’ the series finale in 4DX. Get yer mitts on a seat with the purchase of a concession voucher, which is good towards sweets or soda the day of. See ya May 19 at 9:30 p.m. https://t.co/C7AE0aE0Xs pic.twitter.com/dO5Mey0Msi — THE BOYS (@TheBoysTV) May 5, 2026

¿Qué esperar del final de la serie de The Boys?

Aunque esta adaptación no ha sido totalmente fiel a los cómics, se espera el épico enfrentamiento mano a mano de Billy Butcher vs Homelander, las dualidades que al final no han sido tan distintas si podemos en el plano su ambición.

Por ello, Ryan, The Boys y Soldier Boy tendrán papel importante en este desenlace donde todo puede pasar, en un punto que muestra el fin de los sups y Vough… (Por ahora).