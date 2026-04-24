La actriz Erin Moriarty de la serie The Boys comparte su TRISTE diagnóstico durante filmaciones de la última temporada

En las últimas semanas, la serie de The Boys se ha llevado todos los reflectores, pues esta adaptación del polémico cómic de superhéroes estrenó su temporada final y las expectativas de los fans han ido creciendo debido a que ha sorprendido a propios y extraños por sus diferencias con la historia original.

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Aunque esta historia está constantemente dividida entre el antagonismo de William Butcher y Homelander, otro de los personajes principales es Annie January, también conocida como Starlight, quien es interpretada por la actriz Erin Moriarty, quien sufrió de fuertes problemas de salud durante las filmaciones.

Annie fuckin January pic.twitter.com/zYhdWcChFz — THE BOYS (@TheBoysTV) December 7, 2025

¿Qué le pasó a Erin Moriarty?

De acuerdo con la actriz, durante la filmación del cuarto episodio coincidió con sus problemas de salud que más tarde serían diagnosticados como la enfermedad de Grave, la que le causó pérdidas de sensibilidad en los pies, misma que originó varias caídas durante la realización del programa.

La actriz de 31 años compartió lo siguiente en sus redes:

“Este es el asunto: el episodio 4 de la quinta temporada de The Boys es uno de los episodios más importantes que he grabado”, donde compartió una fotografía de su pierna lastimada.

“Desafortunadamente, esa parte de la temporada coincidió con el punto álgido de mis problemas de salud, justo antes de mi diagnóstico. Les ahorraré la parte más desagradable, pero poco después de este episodio, empecé a perder la capacidad de caminar”.

Ante este desafortunado anuncio, Erin señaló la importancia de escuchar el cuerpo y de no dar por sentado sobre los problemas de salud que podamos llegar a tener en el día a día, dejando ver su compromiso con la producción.

¿Qué es la enfermedad de Grave?

La enfermedad de Grave es descrita como un trastorno autoinmune que causa hipertiroidismo, por lo que el sistema inmune ataca por error a la glándula tiroides provocando que se produzca hormona tiroidea.

Este problema de salud puede generar fatiga, nerviosismo, pérdida de peso, latidos rápidos, problemas oculares y pérdida de la sensibilidad en extremidades y problemas motrices.