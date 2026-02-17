¿Adelantados a su época? Esta fue la vez que un personaje de Malcolm el de en Medio se convirtió en un Therian

En los últimos días mucho se ha hablado sobre los famosos therian, quienes al parecer han llegado este 2026 para dar mucho de qué hablar, aunque quizá no son un fenómeno tan nuevo como muchos pudieran llegar a pensar, pues habríamos visto a uno muy popular hace algunos años en la aclamada serie de Malcolm el de en medio y lo pasamos de largo.

Fue hace más de 20 años que vimos al personaje de Reese unirse a una manada de perros durante el episodio 19 de la sexta temporada estrenada en el 2005, dejando grandes momentos que 21 años después siguen demostrando el por qué Malcolm el de en Medio es una de las series “adelantadas” a su época.

¿Por qué Reese se vuelve therian y se une a la jauría de perros en Malcolm el de en Medio?

En el episodio titulado “Orador Motivacional”, podemos ver una nueva disputa de Lois y Reese, cuando esta se queja de que los perros han roto la bolsa de la basura, a lo que este los defiende y lo castigan haciendo que cuide las bolsas durante la noche.

Una vez en sus tareas, este se enfrenta a un perro que termina llevándose su tenis, por lo que Reese decide perseguirlo por la calle y horas más tarde al volver a casa, este le comparte a Malcolm que se siente mejor con los perros que con los humanos, uniéndose a la jauría.

Gracias a su personalidad salvaje, su poca conexión con la sociedad y a su aceptación, el segundo hijo de los Wilkerson se comienza a comportar como perro y se da cuenta de que es un lugar donde tiene mayor compatibilidad, hasta que la vida lo alcanza y debe de abandonar a “sus muchachos” y su estilo de vida therian.

¿Qué es un therian?

En las últimas semanas el término “therian” ha ganado bastante relevancia en el mundo entero, pues es ha llegado a las redes donde destacan algunos casos, pues los therian son personas que se identifican profunda o involuntariamente con un animal de otra especie que no es la humana.

Se ha descrito que ser therian es aceptar este rol de acuerdo a experiencias internas o comportamientos naturales que se sienten desde los primeros años, donde incluso hay quienes señalan tener “alma de animal”, adoptando costumbres y maneras de actuar de estos.

