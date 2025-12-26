SIN spoilers, te explicamos cuáles son los universos dentro de Stranger Things
Que el estreno de la segunda parte de Stranger Things 5 no te agarre en curva, estos son TODOS los mundos de la serie.
Este jueves 25 de diciembre llegó la tan esperada segunda parte de la última temporada de Stranger Things y sin duda nos ha dejado grandes (y fuertes) momentos, pero lejos de entrar en spoilers, te compartiremos algunos datos que debes de tomar en cuenta para entender este casi final.
Si bien, Vecna se ha hecho de gran popularidad, estamos hablando de un ser que ha aprendido a viajar entre dimensiones, siendo este uno de los hechos más confusos de los últimos capítulos, pues cuando todo inicio solamente conocíamos Hawkins y el Upside Down (Mundo al Revés)
¿Cuáles son los mundos dentro de Stranger Things?
Dentro del universo de Stranger Things se mencionan tres planos principales donde la historia se desarrolla:
- El Mundo Real: Es una de las partes más simples, pues es la dimensión donde se encuentran los personajes principales, la que es considerada como la línea temporal “normal” en Hawkins.
- El Mundo al Revés (Upside Down): En la serie se ha planteado que es un espacio como un "agujero de gusano" o un puente interdimensional que conecta al Mundo Real y la Dimensión X. Se ha podido ver como una “copia” negativa y congelada del Mundo Real”, la cuál se quedó atrapada en el tiempo, para ser más específicos, el 6 de noviembre de 1983, cuando Once hizo contacto psíquico entre la realidad y la Dimensión X.
- La Dimensión X ("El Abismo" o "Hellscape"): Es el reino de origen de todas las criaturas y la materia orgánica del Mundo al Revés tal como los demogorgones, el Mind Flayer y demás bestias. Es un mundo al que Henry Creel (Vecna) fue desterrado por Once en 1979.
- La mente: Si bien, no es descrito como un espacio como tal, dentro de la serie hemos podido ver a algunos personajes como Max, Holly,Once viajar a través de la mente, en un lugar que ha chocado con la “telequinesis”