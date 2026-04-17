Euphoria Temporada 3, capítulo 2 es clasificado como TV-MA, ¿qué significa y qué personas podrán disfrutar del nuevo episodio en HBO Max?

Cuando se anunció la temporada 3 de Euphoria todos nos preguntamos cómo es que iba a hacerse la continuación, si regresaríamos a ver esa estética icónica de la temporada 1, y cuando se estrenó el trailer y después el poster oficial tuvimos la respuesta: no, ahora nos adentraríamos a la parte más oscura y cruda de lo que la serie de Sam Levinson nos ha entregado hasta el momento.

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Después de que el pasado domingo 12 de abril se estrenara el primer capítulo, ahora estamos a la espera del segundo episodio en donde sabremos cuál será el destino de Rue al encontrarse entre dos grandes capos: Laurie y Alamo Brown. De acuerdo a lo que vimos en el adelanto del capítulo es probable que este esté lleno de violencia y escenas más 18, por lo que el episodio ha sido calificado como TV-MA, ¿qué significa? Que es contenido exclusivo para una "audiencia madura" y contenido no apto para menores de 18 años.

Esta clasificación asegura contenido de consumo de sustancias, escenas sexuales y violencia explícita. Cabe aclarar que toda la temporada 3 de Euphoria tiene esta clasificación, por lo que se recomienda ampliamente que no se vea delante menores de edad.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el segundo capítulo de Euphoria 3?

El segundo capítulo de la temporada 3 de Euphoria se estrena este domingo 19 de abril en la plataforma de HBO Max, los horarios oficiales de estreno del episodio son:



México Centro , Costa Rica y El Salvador: 7:00 p.m.

, Costa Rica y El Salvador: Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m.

Argentina, Chile y Uruguay: 11:00 p.m.

¿De qué va a tratar el capítulo 2 de Euphoria Temporada 3?

Después de que Rue decidiera pedirle trabajo a Alamo Brown, y que él aceptara tenerla dentro de su crew, en el capítulo 2 veremos cómo Laurie decide ir a enfrentarlo para tener de regreso a su "mula" estrella. También tendremos la oportunidad de ver, por fin, la boda entre Nate y Cassie, y cómo esta última incursiona libremente a través de la famosa página azul de contenido para adultos.

También tendremos el primer vistazo de Rosalía como su personaje Magick, y reencuentro entre Maddy, Rue, Lexi y Jules.