Euphoria Temporada 3: Rosalía aparecerá en este capítulo y esto es lo que se sabe de su personaje: ¿tendrá una relación con Rue?

Ya pudimos disfrutar del primer capítulo de la temporada 3 de Euphoria, donde seguimos las muy cuestionables decisiones de Rue ante una deuda de 100 mil dólares que debe pagarle a Laurie. Y además se nos adelantó la muy esperada aparición de la cantante Rosalía en el avance de lo que veremos en el capítulo 2: America My Dream.

Si no has visto el primer episodio te advertimos que tal vez encuentres algunos spoilers a continuación, así que procede bajo tu propio riesgo. Después de que Rue quedara atrapada con Alamo Brown, quien se dedica a liderear varios clubs nocturnos, en donde tendremos la introducción del personaje de Rosalía, quien parece ser una de las chicas bajo la nómina de Alamo: Magick, trabajando en el club Silver Slipper.

De acuerdo a varios críticos y prensa especializada, quienes pudieron ver la temporada antes de su estreno, parece que Magick (Rosalía) tendrá una relación bastante cercana con Rue, incluso hay quienes aseguran que ella y Zendaya tuvieron que rodar una escena íntima, aunque claramente no hay confirmación respecto a estos rumores. Sin embargo algo que se destaca dentro de la crítica es que Rosalía se integra de forma perfecta a la serie, casi natural.

Y si bien todos creíamos que la aparición de Rosalía se trataría simplemente de un cameo en la serie, parece que su personaje influirá de forma considerable en el destino de Rue al trabajar para Alamo Brown, y funcionaría como una "vigilante" de los movimientos de la tan errática protagonista de Euphoria.

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¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo 2 de Euphoria Temporada 3?

El segundo capítulo de Euphoria 3 saldrá este domingo 19 de abril, y se estrenará en punto de las 7:00 p.m. en la plataforma de HBO Max.

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 3 de Euphoria?

La temporada 3 de Euphoria contará con un total de 8 capítulos que serán estrenados domingo a domingo a las 7:00 p.m., en horario del Centro de México.