Última Hora: Liberan el tráiler de la serie de Lanterns tras filtración, esto es lo que se logró ver de la nueva serie de Linterna Verde

Aunque James Gunn había confirmado esta mañana que el tráiler de Lanterns saldría el día de mañana, este se filtró y de manera imprevista, HBO Max compartió de manera oficial el primer tráiler de esta serie detectivesca protagonizada por Kyle Chandler quien dará vida a una versión veterana de Hal Jordan y Aaron Pierre quien será el linterna John Stewart.

En este primer adelanto hemos podido ver un poco de lo que será esta adaptación que estará marcada por dos linternas en la Tierra, donde Hal Jordan estará entrenando a John, donde ambos se pondrán a prueba luego de que las cosas que complicaran con un caso, y aunque este primer corte muestra un proyecto con poco actividad del poder de la Linterna, se espera que tenga un gran desarrollo.

¿Qué esperar de Lanterns, la serie de Linterna Verde?

Aunque Linterna Verde es conocido por ser un superhéroe que patrulla la Tierra, hay una gran variedad de versiones de este que andan por el universo cuidando del orden, y será aquí cuando Hal y John se enfrenten a un reto que les obligará sacar lo mejor de sí mismos, pues esta transición del héroe veterano pasando el manto a uno más joven podría ser el paso que el DCU necesitaba para una nueva Liga de la Justicia...

Esta serie ha sido descrita como un “drama detectivesco”, misma que llegará a finales de este verano y además de contar con elementos de los cómics, tendrá tintes de ciencia ficción, drama y cósmicos, siendo una entrega un tanto diferente a las historias de superhéroes convencionales, mostrando otra faceta del DCU que ha estado bajo la dirección de James Gunn.

Tras este primer vistazo, hemos podido ver solamente un poco de acción así como superpoderes, lo que sugiere que dentro de la serie podremos ver el desarrollo tanto de John Stewart en su nuevo rol, así como el de Hal, quien al parecer ya ha tenido sus mejores momentos como Linterna.

You manifested it early. The official #Lanterns teaser is here. Coming this August. pic.twitter.com/ZZ0J4RSmOZ — HBO Max (@hbomax) March 4, 2026

¿Cuál es el reparto de la serie de Linterna Verde, LANTERNS?