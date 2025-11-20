¡Buenas noticias para los fans de DC Comics! La serie de LANTERNS ya prepara su ESTRENO en streaming

Este jueves se ha hecho oficial cuándo llegará la nueva serie de DC Comics de ‘LANTERNS’, la cuál se centrará en los Linterna Verde de Hal Jordan y John Stewart, la cuál formará parte de esta nueva etapa del DCU que poco a poco ha conquistado a los fans con entregas como Pacemaker o Superman.

De acuerdo con información reciente del medio estadounidense Wrap, se espera que esta serie de 8 capítulos sea estrenada en la plataforma streaming de HBO a finales de verano del 2026 aunque por ahora no se ha definido un día, por lo que la emoción de los fans de los cómics y del universo de Linterna Verde crece cada día más, sobre todo por lo visto en la película de Superman con Guy Gardner.

¿De qué tratará LANTERNS, la serie de Linterna Verde?

Este proyecto es producido por DC Studios y Warner Bros. nos traerá la historia de los Linterna Hal Jordan (experimentado) y John Stewart (recluta) quienes en una misión, investigan un asesinato ocurrido en Nebraska, el cuál podría ser más profundo de lo que en realidad parece.

Esta serie ha sido descrita como un “drama detectivesco”, mismo que además de contar con elementos de los cómics, tendrá tintes de ciencia ficción, drama y cósmicos, siendo una entrega un tanto diferente a las historias de superhéroes convencionales.

¿Cuál es el reparto de la serie de Linterna Verde, LANTERNS?

Hal Jordan - Kyle Chandler

- Kyle Chandler John Stewart - Aaron Pierre

- Aaron Pierre Sinestro - Ulrich Thomsen

- Ulrich Thomsen Guy Gardner - Nathan Fillion

Por ahora se tiene el conocimiento de estos personajes para esta primera temporada, aunque no se descarta la aparición de más superhéroes, ¿O antihéroes?, aunque solamente son especulaciones sobre esta nueva etapa del Universo Cinematográfico de DC Comics.

De momento se sabe que este proyecto tuvo como showrunners y guionistas a Chris Mundy, Damon Lindelof (Lost y Watchmen) y Tom King (guionista de cómics de DC) y el director de los primeros episodios fue James Hawes (Black Mirror).