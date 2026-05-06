“Yo soy Daredevil": Esto es lo que pasó en el FINAL de temporada de Daredevil: Born Again 2

Tras el arresto de Karen, y la declaración e Kingpin, todo el entorno de Matt Murdock tomó un nuevo rumbo, pues nuestro justiciero poco a poco se ha visto acorralado por la presión de llevar la identidad doble de Daredevil y esta ha comenzado a llegar hasta sus relaciones personales a tal grado de tener que confiar en “enemigos” como Bullseye.

Entre la partida de “aliados” sorpresivos como Daniel y el regreso de personajes como Jessica Jones o Luke Cage, esta historia de Hell’s Kitchen cada vez toma mayor tensión dentro de las conexiones que se viven en el MCU, sobre todo por lo que sucederá en las próximas entregas cinematográficas tras el final de Daredevil: Born Again 2.

Resumen del final de temporada de Daredevil: Born Again 2

Tras la llegada de Matt al juicio de Karen como su representante legal, ha comenzado el debate sobre si esta es una vigilante, lo que abre un nuevo debate por los cargos que se le imputan hasta la llegada de Fisk al juicio.

Este momento retoma la batalla pública entre Matt Murdock y el aún alcalde Fisk, quienes ofrecen una serie de pelea de oratoria en la corte con el fin de definir el estado legal de Karen.

Tras definir su defensa respecto al caso del hundimiento del barco que liga a Karen y Daredevil, Matt termina revelando que él es el justiciero, dejando de lado el anonimato que por tantos años cuidó.

The defense calls Mayor Wilson Fisk.



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Una vez que Matt reveló que él es Daredevil, comenzó a testificar como este y reveló los planes de Fisk, quien ha estado haciendo cosas ilegales bajo su manto de alcalde, desestimando el caso y consiguiendo la libertad de Karen.

¿Qué pasará con Daredevil luego de revelar su identidad?

Tras estas revelaciones y la evidencia de Fisk como delincuente, comienza una guerra civil en Nueva York, lo que deja de lado el enfrentamiento de civiles con Fisk, quien retomó su rol como Kingpin y acabó con varios de estos.

Tras un enfrentamiento público, Daredevil y Kingpin lograron llegar a una tregua, lo que parte hacia el posterior arresto de Matt, se esperan dos caminos: que nuestro amigable vecino, Spider-Man lo libere en la próxima película o que Frank Castle, Punisher lo ayude a escapar en su próximo especial y ante toda la incertidumbre, ambos caminos han emocionado a los fans del MCU.

