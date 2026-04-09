¿Ya lo viste? Este es el MEJOR capítulo de todas las series del MCU de Disney hasta hoy:

Hace unos días se estrenó el capítulo mejor puntuado en la historia de las series del Universo Cinematográfico de Marvel que ha llegado bajo la producción de Disney y ha sido una auténtica sorpresa y no por la noticia, sino por el contenido que acabamos de ver.

Se trata del cuarto episodio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again mismo que lleva por nombre “Gloves Off”, el cuál consiguió una calificación de 9.6 en el rating de IMDb, el cuál no sólo lo hace el mejor de toda la serie hasta ahora, sino de entregas como Loki, She Hulk, WandaVision, Hawkeye o Agatha.

¿De qué trata el cuarto episodio de la segunda temporada de Daredevil: Born Again?

Poco a poco hemos visto a detractores de Fisk, quien no ha detenido su reinado de crimen en Nueva York, aunque este no permitirá que los testigos delaten y ventilen información que revelaría su doble vida.

Este cuarto capítulo en específico nos ha dado un panorama bastante amplio de lo que es la justicia en Nueva York, pues el alcalde Fisk ha ganado bastante popularidad dentro de la población, a tal grado en que se presta para participar en eventos deportivos como lo es el boxeo.

Daredevil ha dado con la casa de Bullseye, a quien logra acercarse para hablar sobre lo que ha sido de su vida bajo el control de Fisk y este luce determinado a vengarse, por lo que tras un épico enfrentamiento logra escapar de Matt y llega al evento de boxeo.

En un arranque de ira y en busca de redención, Bullseye ataca a varios oficiales, a Fisk y a su esposa Vanessa, a quien aparentemente asesina, dejando un espejo de lo que ha sido su misma vida bajo la manipulación de Fisk y rompiendo con la cordura de un hombre que ha paseado por el bando del crimen y de la política a vista de todos.

We're gonna take this city back.



Don't miss Marvel Television's #DaredevilBornAgain Season 2 now streaming on Disney+. pic.twitter.com/5JrdW2dHWz — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 8, 2026

¿Cuáles son los mejores episodios de Marvel según la crítica?

Los mejores episodios de las series de Marvel bajo la producción de Disney según el público y la crítica especializada son:

