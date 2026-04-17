“Me gustaría hacer más"; Frankie Muniz que ilusionó a todos los fans de Malcolm el de en Medio con la posibilidad de otra temporada

El furor por Malcolm el de en Medio en México parece no tener límites, pues tras el estreno de la última temporada de 4 episodios bajo el título “La Vida Sigue Siendo Injusta”; todo el fandom de esta increíble producción se ha hecho a las ilusiones de que esta puede tener nuevos capítulos e incluso se alargue la historia de la familia Wilkerson.

Esta semana tuvimos a parte del elenco de Malcolm el de en Medio, pues además de su presentación en Venga La Alegría, Frankie Muniz (Malcolm), Reese (Justin Berfield) y Francis (Christopher Masterson) estuvieron en su gira de medios hablando con prensa y con fans y el mismo protagonista de la serie habló sobre la posibilidad de una continuación…

¿Habrá una temporada más de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta?

Siendo honestos, el regreso de una de las series que marcó la vida de gran parte de México nos llenó de mucha emoción ¿Y lo mejor? Es que aunque han pasado dos décadas desde su final, esta no perdió ni un poco su esencia, incluso recientemente se le preguntó a Frankie Muniz sobre la posibilidad de una nueva temporada y este respondió lo siguiente:

“La intención de esto (los nuevos capítulos) es que fuera todo, fueron solo estos cuatro episodios. Originalmente fue escrito como una película y luego lo filmamos como una película, es una historia que continúa y luego lo cortaron para que fueran cuatro episodios. Creo que con la respuesta que ha recibido el programa ha batido récords de audiencia, ¿Quién sabe? Me gustaría hacer más. Creo que todos lo harían, hemos hablado de ello, Brian, Jane, mucho de eso se reduce a Disney y luego el creador Linwood si quiere escribir más episodios porque es su creación, nosotros solo somos actores, así que depende de ellos”.

¿Qué probabilidad hay de que haya una nueva temporada de Malcolm el de en Medio: La Vida Sigue Siendo Injusta?

Con esto el rumor de que podría haber otra nueva producción que alargue la temporada o incluso un spin-off ha emocionado a todos los fans de esta serie que está arrasando con todo.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

En una entrevista, el creador de la serie Linwood Boomer ha mencionado que puede haber una posibilidad de continuar la historia en caso de que a esta entrega le vaya bien a estos primeros episodios mismos que están rompiendo récords en streaming, así que todo parece indicar que… Sí, es muy probable una nueva temporada.