Así fue la visita de Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría

Malcolm el de en Medio es una de las series más queridas en México. Ahora, Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield llegan a Venga La Alegría y hablaron un poco de su experiencia filmando la nueva temporada, las vivencias y enseñanzas que les dejó la serie. Es por eso que te dejamos lo mejor de su visita esta mañana del 14 de abril de 2026.

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¿Qué pasó en la visita de Malcolm el de en medio en Venga la Alegría?

Desde el primer momento los actores quedaron impactados; en la alfombra roja los actores caminaron entre cientos de fans que gritaban emocionados sus nombres. Cuando entraron al foro de Venga la Alegría, lo dejaron en claro: “Estoy muy emocionado, nunca me imaginé que fuera tan masivo en México”, dijo Justin Berfield, quien dio vida a Reese en la popular serie.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

El impacto de Malcolm el de en Medio en Latinoamérica

Su emoción era evidente y es que no es para menos; la serie fue un verdadero éxito en toda Latinoamérica, tan solo la nueva serie “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta” logró acumular más de 3.6 millones de reproducciones en la región. “Cuando regresamos a hacer el show después de 20 años, platicamos con gente latinoamericana del show sobre lo que sentían, y cuando cerramos el círculo con los nuevos episodios, lo celebramos con nuestros fans mexicanos”, dijo Christopher Masterson, quien interpretó a Francis.

¿Por qué fue tan exitosa la serie en Latinoamérica?

Los actores de Malcolm contaron que para ellos el enorme éxito de la serie es que es un “show familiar” lleno de caos. “También tiene que ver con que la familia es caótica, todo mundo se identifica”, confesó Justin Berfield. Es curioso pensar que hace tan solo unos meses, ellos apenas descubrían el enorme impacto que tenían en las familias mexicanas y el resto de Latinoamérica.

La confesión de “Reese” que voló la cabeza a los fans

Ricardo Casares aprovechó para preguntar por sus episodios favoritos y que cuántas veces se han visto la serie completa. Christopher Masterson reveló que tenía poco que había visto los 151 capítulos que tiene la serie original de Malcolm el de en Medio. Pero el momento se lo llevó Justin Berfield cuando reveló que él era “el peor”, pues nunca había visto la serie completa. El actor que dio vida a Resee confesó que solo ha visto 4 episodios de la serie, algo que impactó a los conductores y fans por igual.

Así era trabajar con Bryan Cranston en Malcolm el de en medio

Bryan Cranston regresa como Hal en “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta" y es uno de los más grandes actores de nuestra época. Es por eso que los conductores no dudaron en preguntarle sobre la experiencia que fue grabar con él. Frankie, Justin y Chris revelaron que no solo fue una gran experiencia en la nueva temporada, pues desde la serie original era como tomar una master class de actuación con él. Todos los días aprendían algo de él y ellos lo absorbían como esponjas.

¿Cuándo y dónde ver Malcolm el de en medio : La vida sigue siendo injusta?

Si no has visto el regreso de la familia Wilkerson, el revival es una miniserie, tiene 4 capítulos y la puedes ver completa a través de Disney+. No te pierdas la oportunidad de vivir la nostalgia, reír y llorar como nunca con el caos en la vida de Malcolm, Reese y Francis.