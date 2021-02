El nombre de la tienda de antigüedades de Melinda “Same as it never was” casualmente es también una frase de una canción que Love Hewitt lanzó en 1991.

El nombre de la tienda de antigüedades de Melinda “Same as it never was” casualmente es también una frase de una canción que Love Hewitt lanzó en 1991.

El nombre de la tienda de antigüedades de Melinda “Same as it never was” casualmente es también una frase de una canción que Love Hewitt lanzó en 1991.

El nombre de la tienda de antigüedades de Melinda “Same as it never was” casualmente es también una frase de una canción que Love Hewitt lanzó en 1991.

FOTOS | 10 cosas que seguro no sabías de Almas Perdidas.

La popular serie protagonizada por Jennifer Love Hewitt guarda detalles curiosos de los que seguramente ni te habías dado cuenta.

Ahora que estamos súper picados con la transmisión de “Almas Perdidas” en nuestro canal, hemos visto con lupa cada capítulo y descubrimos algunos detalles que la serie protagonizada por Jennifer Love Hewitt esconde entre sus 5 temporadas.

Es por eso que te compartimos algunas de las curiosidades de la historia de Melinda Gordon.

1. ¿Te imaginas a Jennifer Love Hewitt como Robin Scherbatsky?

En esa época, Jennifer era una de las actrices más buscadas, tanto que le ofrecieron dos papeles importantes al mismo tiempo, el de Robin Scherbatsky en la serie “Cómo conocí a tu madre” y el de Melinda Gordon en “Almas Perdidas”, la decisión de Love Hewitt ya la sabemos, así como que el papel de Robin finalmente lo tomó Cobie Smulders.

MIRA TAMBIÉN: FOTOS | Los años no pasan en balde... Antes y después del cast de Almas Perdidas.

2. ¿Qué tienen en común “Almas Perdidas” y “Volver al Futuro”?

La serie de fantasmas se rodó en los Estudios Universal de Hollywood por lo que la plaza de la ciudad donde vive Melinda es exactamente la misma que se usó para la trilogía de la película “Volver al Futuro”.

3. Una serie muy bien asesorada.

Si no estás muy familiarizado con el mundo de los espíritus y la clarividencia, es probable que el nombre de James Van Praagh no te haga ruido, pero resulta que es un medium muy famoso en Estados Unidos, quien fue consejero en algunas de las historias de la serie.

4. “Almas Perdidas” está basada en la vida de una famosa medium.

Quizá este sea el dato más conocido de la serie, pero siempre es bueno darle la importancia al nombre de Mary Ann Winkoswski, pues es la mujer en la que está inspirada la historia de Melinda Gordon.

5. El Encantador de Perros.

En el capítulo 18 de la segunda temporada, César Millán, el famoso “Encantador de Perros”, tuvo una participación como él mismo, dándole un consejo a Melinda sobre cómo lograr que su perro fantasma vaya al cielos de los lomitos suaves.

6. El nombre de la tienda de Melinda.

“Same as it never was” es el nombre de la tienda de antigüedades que Melinda y su amiga Andrea Marino pusieron en Grandview, pero también es una frase de la canción How do I deal, la cual Jennifer Love Hewitt lanzó en 1991. ¿Casualidad? No lo creemos.

7. “Breaking Bad” y “Almas Perdidas”.

La serie de fantasmas existió mucho antes que “Breaking Bad”, pero curiosamente fue ahí donde Gus Fring y Jesse Pinkman, se juntaron por primera vez. Los ahora inconfundibles Aaron Paul y Giancarlo Esposito aparecieron en el mismo capítulo, donde sus personajes también tuvieron fuertes discusiones y hasta golpes.

TE PUEDE INTERESAR: FOTOS | ¿Homero el infiel? Estas son todas las veces que ha engañado a Marge.

8. Grandview.

La ciudad donde se desarrolló “Almas Perdidas” es la misma que vimos en la serie “Gilmore Girls” y “Pequeñas Mentirosas”.

9. El Tren.

En casi todos los capítulos de la serie puede escucharse el ruido de un tren, el cual era el que pasa cerca de los Estudios Universal, donde se rodaba la serie.

10. Jennifer Love Hewitt era todóloga.

La actriz Jennifer Love Hewitt no solo era la protagonista de “Almas Perdidas”, sino también trabajó detrás de cámaras produciendo varios de los capítulos.

“Almas Perdidas” no solo es una serie misteriosa por su historia, sino por las situaciones que se desarrollaron alrededor de ella.

No te puedes perder “Almas Perdidas” de lunes a jueves por la pantalla de Azteca 7.