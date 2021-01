Sandra Oh interpretó a Cristina Yang durante 10 temporadas.

FOTOS | 7 lecciones de vida que nos regaló Cristina Yang en Grey’s Anatomy.

Los consejos de Cristina Yang le han servido a Meredith para levantarse y seguir adelante, aquí te presentamos los mejores para que no pierdas la esperanza.

Muchas cosas pueden decirse sobre Cristina Yang, pero algo que nadie puede negar, es que, siempre cuenta con los mejores consejos para ayudar a Meredith Grey en los peores momentos.

Por eso, tenemos para ti las mejores lecciones de vida que nos ha regalado Cristina Yang en Grey’s Anatomy, y estas te servirán para cambiar tu forma de pensar en medio de los momentos de confusión, de duda, o de malestar.

1. ¿Cómo revertir lo malo?

“Si quieres que te dejen de pasar cosas malas, entonces deja de aceptar lo malo y demanda algo mejor.”

2. Cuando sufres mal de amores…

“No dejes que lo que él quiere eclipse lo que tú necesitas. Él es muy encantador, pero él no es el Sol. Tú lo eres.”

3. ¿Necesitas destacar por tu excelencia?

“Ten un poco de fuego. Sé imparable. Sé una fuerza de la naturaleza. Sé mejor que todos aquí, y que no te importe un comino lo que piensen los demás. No hay equipos aquí, no hay amigos. Tú estás por tu cuenta.”

4. Si estás cansado y no te queda ni un gramo de esperanza, deber de pensar en lo siguiente:

“Llega un punto en la vida en que todo se vuelve demasiado. Cuando estamos demasiado cansados para luchar más. Ahí nos damos por vencidos. Ahí es cuando comienza el verdadero trabajo: encontrar esperanza donde parece no haber absolutamente ninguna.”

5. Encuentra a tu persona

“Si hay una cosa que he aprendido con los años es que sólo se necesita una persona... un momento para cambiar tu vida para siempre. Para cambiar tu perspectiva. Colorear tu pensamiento. Para obligar a reevaluar todo lo que crees saber. Hacer que te hagas las preguntas más difíciles; ¿Sabes lo que eres? ¿Entiendes lo que te ha sucedido? ¿Quieres vivir de esta manera?”.

6. El secreto de una amistad duradera

“Hemos sido amigas por un largo tiempo. ¿Quieres saber cómo? Por no vernos ir al baño.”

7. Sin miedo a nada

“A veces el futuro cambia rápida y completamente, y nos quedamos solos con la elección de qué hacer. Podemos elegir tener miedo y quedarnos de pie allí temblando sin movernos, asumiendo lo peor que puede suceder, o damos un paso hacia adelante en lo desconocido y suponemos que será brillante.”

Disfruta de estas y otras lecciones de Cristina Yang en “Grey’s Anatomy” por Azteca 7.