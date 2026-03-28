La sorprendente reacción de J.K. Rowling al primer vistazo de la serie de Harry Potter

El pasado miércoles 25 de marzo HBO lanzó el primer tráiler de una de las series más esperadas: Harry Potter. Este primer vistazo ha generado una ola impresionante de opiniones en redes sociales. Sin embargo, la reconocida escritora J.K. Rowling ha emitido una opinión positiva respaldando el trabajo creativo de este nuevo proyecto basado en sus libros.

¿Qué dijo J.K. Rowling sobre el tráiler de la serie Harry Potter?

A través de su cuenta de X, la escritora británica, Joanne Rowling, conocida por ser autora de la exitosa serie literaria de Harry Potter, compartió su opinión sobre las primeras imágenes que han salido respecto al proyecto que está próximo a lanzarse en formato de serie en HBO sobre el famoso mago que estudia en Hogwarts.

La escritora respondió a una fan que describió el primer trailer de la serie de Harry Potter como algo maravilloso pues dijo “Va a ser increíble. Estoy muy contenta con el resultado” con lo que dejó claro que respalda el proyecto y está satisfecha con lo que el equipo y toda la producción han logrado hacer. J.K. Rowling es productora ejecutiva dentro de este nuevo proyecto por lo que tiene el poder para tomar desiciones importantes que decidan el rumbo de la serie. Esta nueva producción busca mantenerse fiel a la esencia de los libros. Sin embargo en redes sociales las opiniones han sido muy divididas ya que mientras a algunos fans el primer teaser les pareció algo sensacional, algunos otros consideran que el resultado de querer llevar la historia a un formato de serie no fue la mejor idea ya que el proyecto no es fiel a la estética original de la las cintas de Harry Potter.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Harry Potter?

La espera terminó ya que la nueva serie de Harry Potter, producida por HBO se estrenará durante la navidad de este 2026; es decir, el 25 de diciembre. Esta nueva adaptación está pensada para basar cada libro en una temporada donde son son siete libros los que se piensan llevar a la pantalla chica. La primera temporada de la serie estará basada en La Piedra Filosofal y contará con ocho capítulos.

¿Quiénes forman parte del elenco de la nueva serie de Harry Potter?

Este nuevo proyecto contará con grandes talentos: Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton quien dará vida a Hermione Granger, Alastair Stout; quien interpretará a Ron Weasley. Por otro lado, el reparto adulto contará con John Lithgow, Paapa Essiedu, Janet McTeer y Nick Frost.