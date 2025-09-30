J.K. Rowling llama ignorante a Emma Watson días después de que la actriz la mencionara en entrevista

Un nuevo enfrentamiento se dio entre J.K. Rowling y un miembro de la saga de Harry Potter en el cine. Y es que Emma Watson mencionó a la escritora en una entrevista que hizo eco en días anteriores. Pero aunque no se sintió que los comentarios de la actriz fueran hostiles, la autora de la saga mágica respondió bastante fuerte, al llamar ignorante a quien interpretó a la icónica Hermione.

¿Por qué J.K. Rowling se fue al ataque contra Emma Watson?

La autora de la ya mencionada fantástica historia del mago de la cicatriz acudió a una publicación de un programa televisivo para ir en contra de Emma y el resto de los actores que se han pronunciado a favor y cuidado de los derechos de las personas transgénero. Allí, Rowling indicó que Emma es libre de pensar lo que quiera, que es privilegiada y que por ello ignora su ignorancia.

“Como otras personas que nunca han experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama, Emma tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”. Y esto destaca bastante, pues ni siquiera respondió directamente a las palabras de la actriz, sino que utilizó este debate para llegar a lo dicho por una persona que se ha alejado del mundo de la actuación desde hace tiempo.

¿Emma Watson atacó a J.K. Rowling en días pasados?

En días recientes no hubo ningún ataque por parte de la actriz, sin embargo mencionó que no odia a Rowling. Y es que se han mencionado a lo largo de los años, sobre todo en temas de la agenda de la comunidad LGTBQ+. Por ello, hubo esta reacción de la autora, que la realidad es que todos interpretaron como hostil. Y es que J.K. agregó que hoy ya no la atacan porque no es tan conveniente como fue hace unos años.

“La mayor ironía es que, si Emma no hubiera decidido en su última entrevista declarar que me quiere y me valora, un giro que sospecho adoptó porque ha notado que la condena abierta hacia mí ya no es tan popular como antes, quizá nunca habría sido tan sincera”.