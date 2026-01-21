Ya tenemos el primer vistazo: Revelan primeras imágenes de la cuarta temporada de Invincible

Por un momento pensamos que esto no sería posible, pero parece ser que finalmente la espera casi termina: la temporada 4 de Invincible se estrena en marzo 2026 en Prime Video, y ya tenemos el primer vistazo gracias a las primeras imágenes oficiales; podremos disfrutar una vez más de la heroica vida de Mark Grayson. Podemos apostar que esta temporada no solo enfrentará a nuevas amenazas, sino que además va a entrar en una etapa donde cada decisión puede costarle el mundo y a la gente que ama.

También te puede interesar: ¡Por el poder de Grayskull! Revelan primeras imágenes del live-action de He-Man y la fecha del tráiler

Lo único que pone un poco tristes a los fans es que, a pesar de revelar algunas imágenes de la esperada cuarta temporada, no se reveló la fecha exacta de estreno. Es muy probable que Amazon Prime Video la revele cuando libere el primer tráiler oficial.

¿Qué muestran las primeras imágenes de Invincible temporada 4?

Invincible ha sido una serie que, capítulo tras capítulo, ha sabido elevar la adrenalina y la emoción minuto a minuto. Estas imágenes, aunque son pocas, nos revelan que pronto podremos ver escenas, batallas y decisiones mucho más brutales que antes.

|Crédito: Amazon Prime Video

Lo más llamativo es el primer vistazo a Thragg, un viltrumita que pone a temblar a los fans, pues aparece volando en el espacio con una vibra de que su presencia lo cambiará TODO. También aparecen Dinosaurus y Universa, dos personajes que en los cómics son sinónimo de conflictos moralmente incómodos, destrucción masiva y decisiones imposibles.

|Crédito: Amazon Prime Video

Por si no ha quedado claro, te lo resumimos. Estas imágenes nos revelan que llegan nuevos villanos: Thragg, Dinosaurus y Universa. Estos personajes son importantes conflictos en los cómics:



Thragg : el gran antagonista viltrumita y una de las figuras más temidas de la historia.

: el gran antagonista viltrumita y una de las figuras más temidas de la historia. Dinosaurus : un villano que te hará dudar de tu moral igual que a Mark Grayson

: un villano que te hará dudar de tu moral igual que a Universa: una nueva fuerza que entra a desequilibrar cualquier batalla.

Estos personajes no solo nos revelan impresionantes y sanguinarias batallas, pues son también pistas de la enorme batalla emocional a la que se enfrentará Mark.

|Crédito: Amazon Prime Video

¿Dónde ver Invincible y cuántas temporadas tendrá?

Invincible se puede ver exclusivamente en Prime Video y actualmente puedes disfrutar de las temporadas 1 a 3. Lo mejor de todo es que todavía no sale la cuarta temporada, pero hay gran confianza en el proyecto, por lo que ya está confirmado que sí habrá temporada 5.

