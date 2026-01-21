¡Por el poder de Grayskull! Revelan primeras imágenes del live-action de He-Man y la fecha del tráiler

El hype está a todo lo que da, finalmente el nuevo live-action de He-Man: Masters of the Universe (He-Man y los amos del Universo) ya soltó su primer teaser oficial, el cual nos transporta directamente a los 80’s y lo mejor y más importante es que también revelaron que el tráiler completo se estrena mañana 22 de enero. Aunque todavía no hay horario confirmado, se espera que llegue desde temprano. Y eso es lo que esperamos, pues los fans ya están más que listos para revivir su era de caricaturas, espadas mágicas y gritos épicos llenos de poder.

Aquí puedes ver el teaser:

When times were simpler… Teaser Trailer Tomorrow! pic.twitter.com/pM3tBCBnme — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) January 21, 2026

Las primeras imágenes del live-action de He-Man ya sorprendieron a los fans

En redes sociales ya circulan las primeras imágenes y el primer teaser que reveló esta mañana Amazon MGM Studios. Y hay buenas noticias, pues los fans están muy contentos, sobre todo con el protagonista. Todos coinciden en que el actor Nicholas Galitzine luce increíble como He-Man, además de que se ve demasiado fiel al diseño original. Y en un live-action eso es oro puro, porque significa que el estudio entendió perfectamente lo que la gente quiere ver en la cinta de un héroe como este: músculo, fantasía y una vibra ochentera que nos llene de nostalgia.

