Invincible temporada 4 ya tiene fecha oficial de estreno para sus 8 episodios

Parecía que este día nunca llegaría, pero finalmente, los fans podremos disfrutar del estreno de la cuarta temporada de Invincible. Esta temporada contará con 8 capítulos e irán saliendo uno por semana, comenzando el 18 de marzo de 2026 con el estreno de los episodios 1, 2 y 3. Como sabemos que eres fan y quieres ir al día con esta épica historia, aquí te dejamos las fechas exactas de estreno de cada uno de los capítulos para que no pierdas detalles.

Invincible: Fechas de estreno de los episodios de la cuarta temporada

Aquí te dejamos la lista completa de los estrenos de cada uno de los capítulos que tendrá esta temporada de Invincible en Prime Video:



Episodio 1-3: 18 de marzo

Episodio 4: 25 de marzo

Episodio 5: 1 de abril

Episodio 6: 8 de abril

Episodio 7: 15 de abril

Episodio 8: 22 de abril

|Crédito: Prime Video

Mira aquí el último tráiler de Invincible Temporada 4

Esta cuarta temporada se viene potente. Mark Gayson tendrá un reencuentro con Omni-Man, quien quiere tener a su hijo de su lado para combatir a los Viltrumitas y poder derrotar en una sanguinaria batalla a su líder, Thragg. Además de eso, Mark tendrá varios conflictos emocionales y enfrentará duros traumas que conserva de sus batallas pasadas. Muy probablemente muchos morirán, y algunos nuevos aliados aparecerán en el mapa. Todo está listo para una gran temporada, la que promete muchas batallas y momentos impactantes.

¿Qué podemos esperar de la cuarta temporada de Invincible?

Sin duda, esta será una de las temporadas más intensas de la serie y la producción no tiene ninguna intención de contenerse. El regreso de Mark Grayson se enfrenta a un camino que lo llenará de culpa y que le enseñará a ser más consciente de que salvar al mundo muchas veces implica pagar un precio personal insoportable. Invincible no habla de héroes que simplemente luchan contra el mal; la obra de Robert Kirkman nos enseña que los héroes pelean y deben sobrevivir a las consecuencias de sus propios actos.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Invincible?

La fecha de estreno de Invincible temporada 4 está a la vuelta de la esquina: 18 de marzo de 2026, y traerá 8 episodios que elevarán el trauma que genera la serie a otro nivel. ¿Estás listo para enfrentarte al dolor que implica ser un héroe?