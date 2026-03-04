¡Ya tenemos fecha! James Gunn anuncia nuevo tráiler de LANTERNS, la próxima serie de DC Comics que se centrará en Linterna Verde

Este miércoles, el director que ha dado pie a un nuevo Universo Cinematográfico de DC Comics, James Gunn ha revelado que este próximo jueves 05 de marzo podremos ver un nuevo adelanto de la serie de “Lanterns”, la cuál traerá a nuestras pantallas una historia de Linterna Verde poco explorada.

En su posteó en redes, el director compartió algunas portadas de cómics donde se hace total referencia a Hal Jordan y a John Stewart, quienes serán los linternas protagonistas de este nueva historia, aunque uno de los detalles que más ha llamado la atención es el guiño a Green Arrow, de quien no se tenía mayor detalle, por lo que habrá que esperar a este primer adelanto para conocer un poco más la historia.

¿De qué tratará “Lanterns”?

Esta historia detectivesca se centrará en los Linterna Verde de Hal Jordan y John Stewart, dentro de la nueva etapa del DCU que poco a poco ha comenzado a explorar los demás arcos narrativos de algunos de los superhéroes más populares de todos los tiempos y que ciertamente no han sido muy explorados en adaptaciones recientes.

Este nuevo proyecto de DC Studios y Warner Bros. nos contará la historia de los Linterna: Hal Jordan quien tendrá un rol como experimentado y John Stewart siendo un recluta quienes en una misión, investigan un asesinato ocurrido en Nebraska, el cuál podría tener una conexión más profunda de lo que creen, en lo que se espera que sea un proyecto totalmente detectivesco.

¿Cuál es el reparto de la serie de Linterna Verde, LANTERNS?

Kyle Chandler - Hal Jordan

Aaron Pierre - John Stewart

Ulrich Thomsen - Sinestro

Nathan Fillion - Guy Gardner

Este proyecto contó con showrunners y guionistas a Chris Mundy, Damon Lindelof (Lost y Watchmen) y Tom King (guionista de cómics de DC) y el director de los primeros episodios fue James Hawes (Black Mirror), por lo que podemos tener grandes expectativas sobre el tono que esta serie detectivesca podría tomar.

¿Cuándo se estrena la serie de LANTERNS?

De acuerdo con información reciente, se espera que esta serie de 8 capítulos sea estrenada en la plataforma streaming de HBO a finales de verano de este año, por lo que la emoción de los fans de los cómics y del universo de Linterna Verde cada día es mayor; pues solo queda espera a mañana a una aproximación del estreno.