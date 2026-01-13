De Hawkins al #1 del mundo: la estrella de Stranger Things que acaba de romper Billboard

Uno de los actores más queridos de la serie de Stranger Things aún tiene mucho que dar, pues acaba de demostrar que fuera de la televisión sus proyectos pueden cautivar al público. Hablamos de Joe Keery (Steve Harrington), quien sorprendió a todos al llegar al puesto #1 del Billboard Global 200 con su proyecto musical Djo y la canción “End of Beginning”.

También te puede interesar: ¿Cuánto cuesta anunciarse en el Super Bowl? El precio REAL de un comercial en 2026

Si no sabes esto qué significa, Billboard es considerado literalmente el ranking global más importante del momento porque mezcla reproducciones y ventas de más de 200 territorios, por lo que obtener un puesto dentro de este debe significar un inmenso éxito para los artistas.

¿Por qué “End of Beginning” explotó justo ahora?

La canción ya era conocida por los fans gracias a su uso en redes sociales, pero después del final de Stranger Things el 31 de diciembre, el tema tuvo un segundo aire brutal: se disparó en streams, reacciones y edits nostálgicos. Aunque el track no suena en el episodio final, parece ser que el final causó un efecto en el público que hizo que la gente corriera directo a revivir a Joe Keery.

Los números que confirman que es un HIT global

Durante la semana del 2 al 8 de enero, “End of Beginning” logró acumular la impresionante cantidad de 80.7 millones de reproducciones (es decir, que tuvo un aumento del 85 %). Además, sus ventas subieron a 10,000 (lo que equivale a un aumento del 185%). Con estos datos, queda claro cómo fue que de la noche a la mañana brincó directo al #1 mundial.

Stranger Things: la serie que revive canciones como si fueran nuevas

Este fenómeno ya lo habíamos visto: en 2022, Stranger Things revivió “Running Up That Hill” de Kate Bush y la convirtió en un hit global otra vez. Esta sí apareció en la serie; sin embargo, el hecho de que el actor se convirtiera en un icono para la serie pudo haber sido motivo suficiente para que se disparara su carrera musical.

¿Ya escuchaste su canción?

