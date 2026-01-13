¿Cuánto cuesta anunciarse en el Super Bowl? El precio REAL de un comercial en 2026

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo; es tan grande que incluso los comerciales que se anuncian durante el partido, además de ser una joya, sorprenden al mundo al pagar millones por ser transmitidos en esos horarios. Si te lo estabas preguntando y para que te hagas una idea, un comercial de 30 segundos en el Super Bowl 2026 cuesta aproximadamente 8 millones de dólares. Sí, leíste bien: ocho millones por aparecer medio minuto de pantalla. Tomemos en cuenta que este precio se suma a lo que se gastan en producción, celebridades y campañas en redes.

Sabemos que puede sonar a una completa locura, pero el Super Bowl no es “un partido”, es el evento de televisión más codiciado del año, donde la gente se queda a disfrutar cada segundo en televisión, incluso para ver los anuncios.

Entonces… ¿Cuánto pagan los anunciantes por aparecer en los comerciales?

De acuerdo con los datos y costos revelados para el 2026, los precios que se manejan para un spot nacional en TV rondan:



30 segundos: ~8 millones de dólares

1 segundo: ~266 mil dólares

En 2025, varios reportes también hablaban de spots cercanos a los 8 millones, así que es muy probable que esas ventas definieran el estándar.

¿Por qué es tan caro un comercial del Super Bowl?

Aunque no lo creas, todo está perfectamente pensado, pues este precio no solo ofrece una salida en televisión, pues tiene varios beneficios únicos para las empresas que se anuncian:



Audiencia masiva (y global en redes)

Prestigio de marca

Viralidad garantizada

La ventaja definitiva es aparecer en un espacio donde todos están mirando al mismo tiempo.

El costo oculto: producir el anuncio puede costar igual (o más)

Como ya mencionamos, el precio por poner un comercial durante el Super Bowl es altísimo, sin duda, pero es más el dinero que se requiere en estos comerciales. Resulta que muchas marcas gastan millones extra en filmar el comercial con calidad de película, celebridades del momento y efectos para causar un impacto digno de la viralidad que les dará haber salido. Hay reportes de anuncios que han costado más de 10 millones de dólares solo en producción, dependiendo del elenco y duración.

¿Cuál fue el comercial favorito del Super Bowl 2025?

Como cada año, varios de los comerciales transmitidos durante el Super Bowl 2025 fueron fabulosos; sin embargo, los más comentados fueron el de Mountain Dew “Kiss From a Rose”, donde participó Becky G. Otro de los favoritos fue sin duda el del live action Lilo y Stitch de Disney.