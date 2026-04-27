La casa del Dragón temporada 3: fecha de estreno y la guerra que todos esperaban

El universo de Game of Thrones continúa expandiéndose, pues finalmente la temporada 3 de La Casa del Dragón ya tiene fecha de estreno confirmada para 2026 y todo indica que por fin llegará lo que muchos fans llevan esperando: la guerra total entre los Targaryen. Así es, la serie continúa su camino en HBO y retomará el conflicto tras el cierre de la segunda temporada, con Rhaenyra Targaryen decidida a reclamar el Trono de Hierro.

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¿Qué pasará en la temporada 3 de La casa del Dragón?

Con esta nueva temporada, la historia entra de lleno en la “Danza de los dragones”. Así lo deja claro el nuevo tráiler que se acaba de revelar. Todo esto significa que veremos las batallas abiertas entre los bandos negro y verde, muchos dragones enfrentándose y decisiones políticas con consecuencias fatales. Los fans señalan en redes sociales que están emocionados porque, después de dos temporadas llenas de intrigas, finalmente podremos ver acción constante en la trama.

¿Cuándo se estrena y dónde ver la temporada 3?

El último tráiler que reveló HBO revela que la nueva temporada llega el 21 de junio de 2026 y promete emocionar a los fans con cada capítulo. Esta temporada es clave en la historia porque aquí se define el destino del reino. Además, la serie deja atrás la forma narrativa en la que habías estado trabajando. En este punto de la historia veremos cómo las alianzas se consolidan, cómo se rompen las familias.

¿Quiénes forman parte del reparto de la tercera temporada?

Obviamente, tendremos el regreso del elenco principal formado por:



Emma D’Arcy

Matt Smith

Harry Collett

Steve Toussaint

Sonoya Mizuno

Bethany Antonio

Phoebe Campbell

Abubakar Salim

Por si fuera poco, también se unen nuevos actores al elenco, como James Norton, Ormund Hightower, Tommy Flanagan como Lord Roderick Dustin, Dan Fogler como Ser Torrhen Manderly y Annie Shapero como Lady Alysanne Blackwood.