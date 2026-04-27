Top 7 momentos de la Casa del Dragón por los que no te puedes perder la tercera temporada

La tercera temporada de House of Dragon se estrenará en junio 2026, de hecho, algunos de los protagonistas de esta serie estuvieron en el CCXP México 2026, Olivia Cooke, Matt Smith y Fabien Frankel fueron invitados en este evento donde dieron algunos detalles sobre la nueva edición, pero antes de revelarte lo que dijeron, aquí te diremos 7 momentos top que marcaron esta historia y que hará que vuelvas a ver esta trama llena de dragones, poder y muchas traiciones.

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7 momentos top de House of Dragon

La Boda Verde con una muerte

En la primera temporada se ve una de las celebraciones matrimoniales cuando Rhaenyra que se compromete con Laenor Velaryon quien es hijo de Rhaenys y Corlys Velaryon; con este matrimonio se busca fortalecer los lazos entre ambas familias que habían tenido algunos conflictos, y con ello se disuelven dichas diferencias con el Gran Consejo como testigo.

Sin embargo, lo que debería haber sido una celebración, termina con una cruel muerte de Lommouth a manos de Cole, quien despechado por el rechazo de Rhaenyra para huyeran juntos, hace este acto.

Rhaenyra y su nombramiento

En un inicio, el nombramiento de Rhaenyra ve su nombramiento en lugar del hermano menor de Viserys, Daemon; quien gracias a varias imprudencias lo llevan a exiliarse de Rocadragón; sin embargo, quizás uno de los momentos más impactantes es la relación que tuvieron tío y sobrina en uno de los capítulos de la primera temporada de House of Dragon.

El príncipe prometido

Antes de que muriera Viserys, Rhaenyra fue encomendada con una gran responsabilidad de mantener viva la profecía de Aegon el Conquistador, así como la canción de hielo y fuego; este secreto sólo es conocido por el padre y la hija, sin embargo, el rey ya casi muerto, no es capaz de distinguir si es su esposa o hija y es su pareja quien da por hecho que debe Aegon el heredero al trono.

Aegon se proclama rey

El rey Viserys muere y Alicent junto con su padre Otto hacen lo posible por hacer que Aegon se vuelva rey, esto mientras los gemelos Arryk y Erryk Cargill buscaban al príncipe; pero es la Mano del Rey quien junta a varios señores que le habían jurado lealtad a Rhaenrya a cambiar sus votos.

Muerte de Lucerys

Una de las muertes que marcó el exitoso inicio de la segunda temporada de House of Dragon, es la muerte de Lucertys, quien provocó la Danza de los Dragones y la guerra entre el lado de Aegon y Rhaenyra por el Trono de Hierro. Cuando el hijo mayor va en busca de nuevo aliados, la hija de Viserys manda a su hijos con sus respectivos dragones a tratar de convencer; pero cuando llega a Bastión de Tormentas para convencer a Borros Baratheon, se encuentra a su tío Aemond, a quien de niño le sacó uno de sus ojos.

La Fortaleza Roja de luto

Luego de la muerte de su hijo, Rhaenyra busca los restos de su hijo luego de que Aemond y su dragón lo matara, es aquí cuando Aegon II llama a su guardia para querer terminar con la vida de su hermana, pero esto no fue tan sencillo como él piensa.

Un acto que se sale de control

Terminamos con uno de los momentos más impactante de la segunda temporada y es cuando Aemond en un momento de venganza manda a dos mercenarios para que le arrebaten la vida al rey Aegon, esto en una vendetta de hijo por hijo, sin embargo, los encargados hacen una atrocidad, la cual hace que la guerra se intensificó.

