¿La Casa de los Espíritus tendrá temporada 2?: Esto es lo que se sabe

Al principio, todo parecía indicar que sería una serie que pasaría completamente desapercibida. Sin embargo, con su estreno y el paso de los días, los fans y seguidores de la serie han ido en aumento. Ahora, en pleno final de temporada, los fans ya quieren saber si habrá una nueva temporada y la respuesta es: todavía no está confirmado. Por el momento, ninguna fuente oficial ha revelado que la producción ya se encuentre trabajando en nuevos episodios.

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¿Por qué llamó la atención la miniserie La casa de los Espiritus?

Para muchos, esta serie ha resultado atractiva, pues nos retrata una historia latina y diferente, completamente alejada de los contenidos estadounidenses que solemos consumir. Además, está basado en un libro cuya autora es un verdadero icono de la literatura hispana. Lo mejor de todo es que ella misma estuvo guiando al equipo de guion para que la serie de 8 capítulos se pudiera mantener fiel a la obra literaria.

¿De qué trata La Casa de los Espiritus?

Esta nueva miniserie que nos presenta Prime Video consta de ocho episodios en total y abarca medio siglo de historia, y gira en torno a tres generaciones de mujeres. Estas chicas son Clara, Blanca y Alba, quienes viven en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, política y magia. Si no la has visto, considera hacerlo, porque en definitiva es una joya que te debe gustar.

¿Cuándo se estrena la temporada 2?

Los fans ya quieren conocer la fecha exacta en la que se estrenarán los nuevos episodios de esta miniserie, pero hasta el momento parece que tendremos que esperar para saber si la serie va a traer una nueva temporada o terminará con la primera. Es importante recordar que este miércoles 13 de mayo se estrenaron los últimos episodios de esta emocionante primera parte.