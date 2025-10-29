“Despacio, cerebrito": Los mejores episodios de La Casita del Horror de Los Simpson

Para quienes somos fans de Los Simpson, la llegada de Halloween solo puede significar una cosa: ¡maratón de La Casita del Horror! Nada como sus homenajes a películas icónicas de terror, sus chistes, sus tramas bizarras y su cantidad innecesaria (pero divertidísima) de gore.

Para ir calentando motores, te presentamos nuestro top de episodios de La Casita del Horror de Los Simpson. ¿Cuáles agregarías a la lista?

Los mejores capítulos de La Casita del Horror de Los Simpson

1. Primer capítulo de “Treehouse of Horror”

Imposible no reconocer la grandeza del episodio que dio inicio a una de las mejores tradiciones en Los Simpson. Se estrenó tan solo un año después de que surgió la serie de la familia amarilla y, aunque ya pasaron 35 años de eso, se disfruta tanto como el primer día. Tiene homenajes a la saga “El horror de Amityville”, la obra “El Cuervo” de Edgar Allan Poe y un icónico episodio de “La dimensión desconocida”.

2. Capítulo III

Nunca vamos a olvidar cuando Krusty apareció en Los Simpson como un muñeco asesino que le tenía un particular odio a Homero. En este episodio también hay un segmento dedicado al cine clásico de zombies y una parodia de “King Kong”.

3. Capítulo IV

Los Simpson siempre se ha caracterizado por estar al día con las referencias a la cultura pop, y en 1993 hicieron un increíble homenaje a la entonces recién estrenada película “Drácula de Bram Stoker”. Muchos de nosotros también descubrimos la grandeza de “La dimensión desconocida” gracias a la parodia de uno de sus mejores episodios, con el segmento “Terror a metro y medio”.

4. Capítulo V

Entre los cientos de homenajes que han hecho en Los Simpson, pocos brillan tanto como el dedicado a “El Resplandor”. El segmento en que Homero viaja en el tiempo y el de “La cafetería de las pesadillas” también son buenísimos. Además, en este episodio nació la bellísima tradición de asesinar a Willy, el escocés cada vez que intenta salvar a todos.

5. Capítulo VI

En este episodio también tenemos tres clásicos: la parodia a “Pesadilla en la calle del infierno”, el segmento de los anuncios espectaculares asesinos y “Homero al cubo”, que en su momento fue súper innovador.

6. Capítulo VIII

¿Te acuerdas cuando Bart se fusionó con una mosca? Ese icónico segmento forma parte del capítulo VIII de Treehouse of Horror. También es muy divertido “El hombre Omega”, donde Homero es el aparente único sobreviviente a un apocalipsis, y el segmento en que descubrimos que Marge es una bruja.

7. Capítulo IX

Con la violencia que maneja Tomy y Daly, se sabía que algún día tanta sangre se aprovecharía en La Casita del Horror de Los Simpson. Eso ocurrió en el capítulo IX, que también tiene un segmento donde Homero lleva un injerto de cabello asesino.

8. Capítulo XI

Nadie se hubiera imaginado que los delfines podían ser tan letales, violentos y rencorosos como en este divertidísimo episodio. También tiene un segmento dedicado a “Hansel y Gretel” que resulta tan crudo como chistoso, y una historia protagonizada por un Homero fantasma.

9. Capítulo XIII

Muchos fans de Los Simpson ya no considerarían como clásico un episodio de 2002, pero es innegable que el segmento de “La isla del Dr. Hibbert” es absolutamente icónico. Este capítulo tampoco tiene desperdicio, con el segmento dedicado a los clones de Homero y un ataque zombie provocado por Lisa.

10. Capítulo XVI

Al estilo de “La isla del Dr. Hibbert”, el segmento “A su disfraz me acostumbré” se ha vuelto emblemático por imaginar cómo sería si los habitantes de Springfield se quedaran atrapados en su disfraz de Halloween. También nos encanta el segmento dedicado a la película “Inteligencia artificial” y aquel en que Homero es cazado de manera literal por el Sr. Burns.