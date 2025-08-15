Los 7 episodios de Los Simpson mejor calificados en IMDb

Desde su estreno en 1989, Los Simpson ha acumulado cientos de episodios, y por supuesto que muchos de ellos se han ganado un lugar especial en el corazón de los fans y la crítica. IMDb, una de las bases de datos de cine y TV más importantes, recopila las calificaciones de millones de usuarios, y con ellas podemos conocer qué capítulos son considerados los mejores en toda la historia de Springfield.

Los 7 mejores episodios de Los Simpson según IMDb

A continuación, te dejamos los siete mejores capítulos de los Simpson según la calificación que han recibido en IMDb:

1. Los Simpson: El enemigo de Homero - (9.3) T8 E23

Un nuevo empleado llega a la planta nuclear, Frank Grimes. Él es un empleado ejemplar, pero le desquicia la flojera y poca dedicación de Homero.

Crédito: Buena Vista Inernational

2. Los Simpson: Cabo de miedosos - (9.2) T5 E2

Después de haber sido liberado de prisión, el asesino Bob Patiño, decide buscar a Bart Simpson para cobrar su venganza con el chico. Este episodio se transmitió el 7 de octubre de 1993.

Crédito: Buena Vista International

3. Los Simpson: Solo se muda dos veces - (9.2) T8 E2

Los Simpson se mudan a una ciudad exclusiva para los empleados de Globex llamada Cypress Creek. Ahí la familia amarilla es recibida por Hank Scorpio, el dueño de la corporación. La vida de Homero mejorara, pero la de los demos será cada vez peor.

Crédito: Buena Vista International

4. Los Simpson: Marge contra el monorriel - (9.1) T4 E12

Después de recibir una considerable donación de dinero, la ciudad de Springfield decidió construir un sistema de monorriel donde Homero será el conductor. Lo que nadie sabe es que se dirigen al mismo infierno.

Crédito: Buena Vista International

5. Los Simpson: Los expedientes secretos de Springfield - (9.1) T8 E10

Los agentes especiales Mulder y Scully deciden viajar a Springfield para investigar un nuevo caso. Esto sucede después de que Homero Simpson afirmará que vio a un alien en el bosque. Todo Springfield correrá al bosque para tener un encuentro del tercer tipo.

Crédito: Buena Vista International

6. Los Simpson: Homero el malo - (9.0) T6 E9

Homero se mete en muchos problemas cuando es acusado por la niñera de sus hijos de acosador tras haberla tocado una noche. Todo será un malentendido y nadie le cree que lo único que él quería era un dulce que se había pegado en sus ropas.

Crédito: Buena Vista International

7. Los Simpson: Homero el grande - (9.0) T6 E12

Homero Simpson se terminó convirtiendo en miembro de una misteriosa organización llamada los Magios gracias a que su padre perteneció a ellos alguna vez. Él disfrutará de un sinfín de beneficios y privilegios al formar parte de esta sociedad secreta.

Crédito: Buena Vista International

¿Cuál es tu favorito?

