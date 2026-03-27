Estas son las canciones de rock en tu idioma que “La Oficina” tradujo en coreano para “Los Three Seouls in My Mind”

La reciente adaptación mexicana de la serie “La Oficina” ha logrado posicionarse como una de las producciones más comentadas del momento, no solo por su humor o sátira de la vida godín, sino también por los detalles inesperados que enriquecen su narrativa como referencia del K-pop que conectan con nuevas audiencias.

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Uno de los elementos que más han sorprendido a los fans es la inclusión de escenas con estética y referencias al universo del Kpop, particularmente con menciones de la cultura surcoreana y la creación de la agrupación “Three Seouls in My Mind”, donde destaca el idol "Qwerty", interpretado por Armando Espitia. Sin embargo, lo que ha llamado la atención del público es cómo este grupo interpretó perfectamente éxitos de canciones populares del "rock en tu idioma" en coreano, además, de adaptarse perfectamente a los gestos, movimientos y coreografías que realizan las bandas surcoreanas.

¿Cuáles son las canciones de rock que se tradujeron en coreano para la serie: La Oficina

De acuerdo con los directores de la serie; Marcos Bucay y Gaz Alazraki las canciones se tradujeron al 100 por ciento en coreano con artistas originarios de aquel país, estás letras después fueron entregadas a Uli "El licenciado" músico que hizo el tema "The Office", él estuvo en constante comunicación con los cantantes para arreglar la fonética de las canciones de rock en tu idioma.

Las canciones que han sido éxitos dentro de este género y fueron traducidas en coreano han alcanzado popularidad con esta nueva versión e idioma y son las siguientes, las cuales identificaste inmediatamente.



Asimismo, los directores revelaron que el compromiso de Espitia para crear una versión original en coreano se adentró profundamente en estudiar el idioma, por lo que tuvo jornadas doble de trabajo para aprenderse las canciones y realizar las coreografías.

Aunque todo fue adaptado y trabajado para que saliera perfectamente, Armando reveló que él no cantó las canciones solo hizo lipsync: "yo no canté las canciones de Three Seouls in My Mind, lamentó decepcionarles pero solo hice un lipsync que es mi chamba como actor y la disfrute muchísimo".