La Oficina México: Quién es quién y de dónde salieron los actores detrás de los personajes de la serie #1 de Prime Video

La Oficina México se estrenó el pasado 14 de marzo en la plataforma de Prime Video y si bien muchos dudábamos de que pudiera ser una adaptación mexicana que nos diera la misma sensación que otras versiones de The Office, la realidad es que para muchos ha logrado un objetivo e incluso lo ha superado, teniendo ya gente que se está preguntando cuándo llegará la segunda temporada.

Y si tú ya la viste o la empezaste a ver pero te preguntas: ¿quiénes son estos actores y de dónde salieron? No te preocupes, aquí te presentamos a cada uno de ellos y te decimos qué trabajos previos han tenido cada uno, y sí, la mayoría son expertos en la comedia, por eso les sale tan natural.

La Oficina México: Quién es quién en la serie de Prime Video

Gaz Alazraki, el director y productor de la serie de La Oficina México, declaró que la plataforma de Prime Video buscaba fichar a actores ya con una carrera bien cimentada, dando nombres como los de Adal Ramones y Omar Chaparro, a lo que Alazraki dijo: “Si queremos grabar varias temporadas, necesitamos gente que no esté ocupada en la segunda temporada. Pero dos, todas estas series han lanzado a talento desconocido. ¿Por qué queremos hacer algo diferente?”

Fernando Bonilla es Jerónimo Ponce III

Fernando Bonilla ha aparecido en otras películas y programas de televisión como: Perdidos en la noche; Technoboys; El norte sobre el vacío; Narcos: México y Las Muertas. Uno de sus personajes cómicos más conocidos es el "Diente de Oro". En La Oficina da vida a Jerónimo Ponce III, el director de la sucursal de Aguascalientes de Jabones Olimpo.

|Crédito: Prime Video

Fabrizio Santini es Memo Guerrero

Fabrizio Santini es un actor que ha aparecido en títulos como: La Leyenda de la Nahuala; Sopladora de hojas; Cómo sobrevivir soltero o Un mundo para mí. Su trabajo más fuerte es dentro del mundo del doblaje. En La Oficina interpreta a Guillermo "Memo" Guerrero, ejecutivo de ventas quien se caracteriza por ser el bromista del trabajo.

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Elena del Río es Sofi Campos

Elena del Río es una actriz que ha participado en producciones como Pacífico Norte; Madre solo hay dos; Promesas de campaña o Nieve de limón. En la serie de La Oficina interpreta a Sofi Campos, ejecutiva de atención a clientes quien se une a Memo para burlarse de sus compañeros.

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Edgar Villa es Aniv Rubio

Edgar Villa es conocido por haber participado en la serie de televisión Dunk History: El Lado Borroso de la Historia. Ahora en La Oficina da vida a Aniv Rubio, a quien muchos comparan con Dwight, pues en Jabones Olimpo se dedica a defender a capa y espada al director Jerónimo.

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Alejandra Ley es Abi Delgado

Alejandra Ley es una actriz, cantante y standupera, ha participado en diversos títulos como la telenovela Siempre Tuya Acapulco, también en Los Sánchez y en series como Contra las Cuerdas. En La Oficina es Abi Delgado, empleada de RH que obtiene algunos ingrecitos extra vendiéndoles chucherías a sus compañeros.

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Alexa Zuart es Mine Romero

Alexa Zuart es una comediante que anteriormente se dedicaba a la docencia, ahora mismo es muy famosa dando shows de stand up y manteniendo su cuenta de redes sociales @soymuynecia. Dentro de la serie de La Oficina interpreta a Mine Romero, de comunicación y marketing.

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Armando Espitia es Qwerty

Armando Espitia ha participado en títulos como Diablo Guardián; Los enviados; El Mochaorejas y El recluso. Espitia interpreta a Qwerty, el encargado de sistemas de Jabones Olimpo en La Oficina México.

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Paola Flores es Betty Benitez

Paola Flores da vida a Betty Benitez, la secretaria de Jerónimo Ponce III, y es conocida por ser una de las empleadas de la región de Aguascalientes con mayor antiguedad dentro de Japones Olimpo.

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Guillermo Quintana es Don Abel

Guillermo Quintana ha aparecido en producciones como Sin Senos no hay Paraíso o El Señor de los Cielos. En esta ocasión da vida a Don Abel, contador de Jabones Olimpo y también es uno de los veteranos de la sucursal liderada por Jerónimo Ponce III.

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Juan Carlos Medellín es Lucio Galván

Juan Carlos Medellín comenzó con su carrera alrededor de 2013, apareció en La Jaula de Oro; Sr. Ávila y Club de Cuervos. En La Oficina interpreta a Lucio Galván, el encargado del área legal de Jabones Olimpo Aguascalientes.

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Arelí González es Ángeles Leyva

Arelí González ha aparecido en títulos como Somos; Quebranto y Monarca. En La Oficina MX interpreta a Ángeles Leyva, personaje que podría hacer alusión a Angela en la versión de US de The Office, forma parte del equipo de control de calidad en Olimpo.

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Rodrigo Darío Suárez es Giancarlo

Rodrigo Darío Suárez es un actor emergente quien da vida a Giancarlo en La Oficina, es el jefe de edecanes de Olimpo Aguascalientes y asegura que su trabajo es el más importante ya que ellos son la primer línea de contacto con el cliente.

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Erika de la Rosa es Juana Alpízar

La actriz Erika de la Rosa ha participado en diferentes producciones de televisión como El Mochaorejas. En La Oficina da vida a Juana Alpízar es la VP de Olimpo, encargada de poner orden al desastre que siempre ocasiona Jerónimo.

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Quetzalli Cortés es Iván Mondragón

Quetzalli Cortés ha trabajado en Diablero; Contra las cuerdas y Nosotros los nobles. Cortés interpreta a "Mondra" en La Oficina, encargado de Recursos Humanos y el recipiente de odio de Jerónimo Ponce III.

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Arturo Vinales es Cañedo

"Entre menos sepas de Cañedo, mejor" cita la imagen promocional del gafete de Cañedo, y tal y como señala, nadie sabe nada de él. Es comúnmente comparado con el icónico personaje de Creed.