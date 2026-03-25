5 diferencias y similitudes entre La Oficina México y la versión “The Office” de Estados Unidos

“La Oficina”, el nuevo remake de “The Office” estrenado en Amazon Prime Video ha generado una ola de comentarios en redes sociales donde muchos apuntan que la producción lo hizo un trabajo excepcional mostrandola verdadera cultura de la oficina que se vive en México. Es por eso que en esta ocasión te presentamos cinco diferencias y cinco similitudes entre la versión mexicana y la versión de Estados Unidos.

¿Cuáles son las similitudes entre “La Oficina México” y la versión “The Office” de Estados Unidos?

Adaptación de la oficina: Una de las grandes similitudes de esta producción fue crear un escenario idéntico al de una oficina.



Una de las grandes similitudes de esta producción fue crear un escenario idéntico al de una oficina. Personaje similares a la versión de Estados Unidos: Sin duda una de las grandes comparaciones que el público detectó fue que los personajes de la versión mexicana coinciden con algunos de la versión estadounidense.



Sin duda una de las grandes comparaciones que el público detectó fue que los personajes de la versión mexicana coinciden con algunos de la versión estadounidense. Lugar: En la versión mexicana de “La Oficina”, al igual que en “The Office” no usaron una gran metrópoli como escenario principal, la cual suele ser la Ciudad de México sino que la historia se desarrolla en Aguascalientes. En el caso de la versión estadounidense los hechos ocurren en Scranton, Pensilvania, lugar que no es considerado uno de los más grandes en Estados Unidos.



En la versión mexicana de “La Oficina”, al igual que en “The Office” no usaron una gran metrópoli como escenario principal, la cual suele ser la Ciudad de México sino que la historia se desarrolla en Aguascalientes. En el caso de la versión estadounidense los hechos ocurren en Scranton, Pensilvania, lugar que no es considerado uno de los más grandes en Estados Unidos. Falso documental: El formato de falso documental también fue una de las grandes similitudes entre la versión mexicana y la de Estados Unidos.



El formato de falso documental también fue una de las grandes similitudes entre la versión mexicana y la de Estados Unidos. Incomodidad en ciertas escenas: De acuerdo con algunos críticos de cine como Javier Ibarreche la serie mexicana logra generar una incomodidad en ciertas escenas, misma que también logra la versión estadounidense.

¿Cuáles son las diferencias entre “La Oficina México” y la versión “The Office” de Estados Unidos?

Humor: Una de las grandes diferencias entre las series es el humor carcaterístico de cada producción ya que en la versión mexicana de refleja la famosa “cultura godín”, mientras que en la de Estados Unidos eso no pasa.



Una de las grandes diferencias entre las series es el humor carcaterístico de cada producción ya que en la versión mexicana de refleja la famosa “cultura godín”, mientras que en la de Estados Unidos eso no pasa. Giro de la empresa: Mientras que en la versión mexicana se venden jabones, en la versión estadounidense la empresa vende papel.



Mientras que en la versión mexicana se venden jabones, en la versión estadounidense la empresa vende papel. Contexto cultural: Sin duda una de las grandes diferencias entre cada versión de la serie es el contexto cultural ya que tanto Estados Unidos como México son muy distintos en formas de expresión e historia.



Sin duda una de las grandes diferencias entre cada versión de la serie es el contexto cultural ya que tanto Estados Unidos como México son muy distintos en formas de expresión e historia. El jefe y la razón por la que está en el puesto: En la versión mexicana de la serie el jefe, Jerónimo Ponce III, se encuentra en dicho puesto debido a que su familia fue quién lo colocó.



En la versión mexicana de la serie el jefe, Jerónimo Ponce III, se encuentra en dicho puesto debido a que su familia fue quién lo colocó. Actores: Una diferencia muy marcada fue que para la versión mexicana algunos actores se han dedicado a la comedia de manera previa, lo que los familiariza con el humor del guión.

¿Dónde ver “La Oficina México”?

La Oficina está disponible por streaming en Amazon Prime Video. La temporada cuenta con 8 episodios por lo que podrás disfrutarla en el momento que lo desees a través de cualquier dispositivo desde la comodidad de tu hogar.