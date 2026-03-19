La Oficina México: Temporada 2, ¿tendremos segunda temporada de la versión mexa de The Office? Esto es todo lo que conocemos

Jerónimo Ponce III, el jefe de Jabones Olimpo en la sucursal de Aguascalientes y toda su flota de empleados parecen haberse ganado los corazones de los mexicanos que ya han disfrutado de La Oficina México. La primera temporada se estrenó el pasado 13 de marzo del 2026 en la plataforma de Prime Video, entregando únicamente 8 episodios que a todos nos dejaron con ganas de más.

Después de la excelente recepción y la sorpresa que todos nos hemos llevado con esta primera temporada, la duda que recae después de aventarnos los capítulos completos el fin de semana pasado es: ¿cuándo tendremos una segunda temporada?

Hasta el momento Amazon Prime Video no ha dado ningún anuncio de que se confirme la continuación de La Oficina México, sin embargo el actor Fernando Bonilla subió recientemente un video a redes sociales en donde pide que sigan streameando la serie para poder asegurar que se renueve para una segunda, tercera, cuarta o quinta temporada, respondiendo a una de las pregunta: ¿Para cuándo la temporada 2, y la 3 y la 4 y la 5 y la 6 y así hasta llegar a las 22?

Recordemos que para que una producción de este calibre sea renovada debe haber aceptación por parte de la audiencia y no solo eso, si no que las personas realmente vayan a reproducir los episodios para que sea notorio el interés del público por una continuación.

¿De qué trata La Oficina México?

La Oficina nos ubica en la empresa de Jabones Olimpo, una empresa exitosa y familiar en donde conocemos a Jerónimo Ponce III, quien lidera la local de Aguascalientes y cree ser el heredero legítimo del legado de su abuelo quien fundó la empresa.

Sin embargo desde un inicio conocemos que las capacidades de "Jero" no son suficientes para llevar el mando de la empresa, y eso todos los saben menos él. Sus empleados tendrán que lidiar diario con sus decisiones poco profesionales y su incansable necesidad por ser validado.

No, La Oficina México no es una adaptación de The Office, si bien la inspiración parte de lo mismo: una oficina donde gente convive, con un jefe inútil y en un estilo de falso documental, pero los personajes y las narrativas son totalmente nuevas, en donde se adapta casi a la perfección el ambiente y humor mexicano.

La Oficina México: El reparto

La Oficina México cuenta con un reparto de actores, actrices y comediantes que conforman los episodios de esta primera temporada:

