OFICIAL: La Oficina México confirma segunda temporada, ¿cuándo podría estrenarse? Esto es lo que se sabe

Hay muy buenas noticias: la exitosa adaptación mexicana de La Oficina fue renovada oficialmente para una segunda temporada. Esto era de esperarse, pues la serie es el contenido más visto en la plataforma desde su estreno el 13 de marzo de 2026. La producción, ambientada en Aguascalientes, seguirá explorando el caos laboral que existe dentro de las oficinas de Jabones Olimpo, con nuevos episodios, los cuales ya se encuentran en desarrollo.

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La Oficina: La exitosa adaptación mexicana

Esta segunda temporada llega luego de un estreno que estalló en redes sociales, donde se generó conversación constante con memes y clips en redes de fans, demostrando que el público conectó. rápidamente con su humor. Algo que llamó la atención es que los fans del formato original y las nuevas audiencias quedaron cautivadas con el resultado, encontrando algo muy cercano a su realidad laboral.

Prime Video Renews ‘La Oficina’ from ‘Club of Crows’ Co-Creator Gaz Alazraki (EXCLUSIVE) https://t.co/LqBzF3DYfH — Variety (@Variety) April 6, 2026

¿Qué veremos en la temporada 2?

De acuerdo con el creativo, la segunda temporada se atreverá a ir más lejos, pues promete la llegada de nuevos personajes, romances inesperados dentro de la oficina, elementos surrealistas y situaciones más absurdas, pero en las que seguro encontrarás varias referencias a la vida laboral.

El equipo detrás de La Oficina

La serie está liderada por Gaz Alazraki y Marcos Bucay, quienes han sido responsables de proyectos clave en la comedia mexicana moderna. Esto explica por qué conecta con el público. La Oficina mezcla sátira, crítica social y humor incómodo con mucha naturalidad.

¿Cuándo se estrena la temporada 2?

Por el momento, solo se sabe que se comenzará a trabajar en la segunda temporada. Pero no desesperes, con la producción en marcha, todo apunta a que llegará en algún punto de 2027.

