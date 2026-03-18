¡Idénticos! Conoce al cast oficial para la serie live-action de “Scooby-Doo”

¡Misterio a la orden! A más de un año de confirmarse la nueva serie live-action de “Scooby-Doo”, finalmente se ha dado a conocer el elenco completo de la Máquina del Misterio: McKenna Grace será Daphne Blake, Abby Ryder Fortson interpretará a Velma Dinkley. Maxwell Jenkins dará vida a Freddy Jones y Tanner Hagen a Shaggy Rogers.

¿Quiénes son los actores del live-action de Scooby-Doo? Este es el elenco oficial

La compañía de streaming a cargo del proyecto ha apostado por un elenco joven, apegándose lo más posible a la edad original de los personajes. Ellos son los actores que darán vida a los audaces investigadores de la Máquina del Misterio:

McKenna Grace como Daphne Blake

Grace, de 19 años, fue la primera confirmada. La actriz es famosa por salir en películas como Five Nights at Freddys, Regretting You y The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, por mencionar algunas. ¡Así luciría como la icónica Daphne Blake!

Maxwell Jenkins como Freddy Jones

Maxwell Jenkins, de 20 años, será el encargado de interpretar al apuesto Freddy Jones, líder de la pandilla. Entre sus trabajos anteriores destacan títulos como Lost in Space y The Bondsman.

Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley

Famosa por interpretar a Cassie Lang en Ant-Man y protagonizar la cinta Are You There God? It's Me Margaret, Abby Ryder Fortson, de 18 años, dará vida a la inteligente y querida Velma Dinkley.

Tanner Hagen como Shaggy Rogers

Finalmente, Tanner Hagen, de 21 años, será el encargado de interpretar al alegre, carismático e insaciable Shaggy Rogers. El actor ha aparecido en producciones como The Pitt y Dark Light.

¿De qué tratará el nuevo live-action de Scooby-Doo?

Esta nueva serie se centrará en los orígenes de la Máquina del Misterio, la famosa pandilla que investiga fenómenos paranormales, y contará con un total de 8 episodios, escritos por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg. Aquí la sinopsis oficial:

“Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy y Daphne se ven envueltos en un inquietante misterio en torno a un cachorro de gran danés perdido y solitario que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. Junto con la pragmática y científica vecina del pueblo, Velma, y el extraño pero apuesto chico nuevo, Freddy, se proponen resolver el caso que las arrastra a una escalofriante pesadilla que amenaza con revelar todos sus secretos".

¿Cuándo se estrena el live-action de Scooby-Doo?

De momento, no hay fecha de estreno para el live-action de “Scooby-Doo”. No obstante, dado que el rodaje está previsto para finales de abril; es probable que el estreno de la cinta se dé a mediados de 2027.