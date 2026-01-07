Los Simpson se DESPIDEN de este QUERIDO PERSONAJE tras haber estado por más de 28 años en la serie

Oficialmente, Los Simpson han “despedido” a uno de los personajes más icónicos de la serie tras casi tres décadas realizando grandes apariciones, donde en diversas temporadas lo vimos siendo un referente para Homero y para sus amigos fanáticos de la cerveza Duff... Siendo tan oportuno como carismático.

Se trata del personaje Barry Duffman conocido popularmente como Duffman o también como El Hombre Duff, quien fungía como figura mediática, modelo y mascota de la popular y espumante cerveza Duff, quien con su característico atuendo y actitud relajada se ganó el corazón de millones de seguidores de la serie de “la familia amarilla”.

¿Por qué salió Duffman de Los Simpson?

Este anunció se hizo saber durante una semblanza del episodio titulado “Seperance” de la temporada actual, donde el personaje de Duffman visita la casa de los Simpson para comunicar la triste noticia:

“La Corporación Duff ha retirado ese personaje para siempre”, noticia que por obvias razones no caerá del todo bien en Homero, explicando que “todos los viejos métodos de publicidad ahora están pasados de moda”, llegando al fin de la carrera de este personaje el cuál se despide sin un final trágico.

“Duffman nunca muere. Solo los actores que lo interpretan”.

La primera aparición de Duffman fue en el año de 1997, durante el episodio “The City of New York vs. Homer Simpson”, dándonos cerca de tres décadas de grandes momentos junto con su capa roja, gafas oscuras y su cinturón repleto de cervezas.

¿Cuántas temporadas llevan Los Simpson?

De momento la temporada 37 de Los Simpson ha vuelto a conectar con el público, llevando tramas más complejas, así como un acercamiento al humor que les ha caracterizado a través de los años y a su vez han seguido evolucionando el desarrollo de la narrativa de estos queridos personajes.

Se espera que esta icónica serie llegue a al menos a su temporada número 40, siendo uno de los programas animados más longevos de todos los tiempos, donde de manera ininterrumpida han hecho historia y se han vuelto uno de los programas más queridos por todo mundo.

