¡Los Simpson lo hicieron de nuevo! ESTE es el capítulo que nos trajo el partido entre México vs Portugal

¡Los Simpson lo hicieron de nuevo! El furor que ha causado la visita de “El Bicho”, “CR7”, el mismísimo Cristiano Ronaldo a México en el partido inaugural del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) ha llegado a nuevos niveles y es que todo mundo quiere ver jugar a Portugal, quien ciertamente es una de las selecciones favoritas para ganar la Copa Mundial de la FIFA de este 2026.

Con la fiebre mundialista, pasó lo inevitable… Los Simpson predijeron de nuevo uno de los eventos deportivos más esperados: el partido de México vs Portugal, y es que no pudimos evitar recordar la vez en que ambas selecciones se enfrentaron en uno de los episodios más divertidos y futboleros de estos personajes amarillos que tanto amamos.

¿México vs Portugal en Los Simpsons?

Al comienzo del episodio 5 de la 9a temporada estrenada en el año 1997, podemos apreciar un partido de fútbol entre México y Portugal, el cuál decidirá cuál es “el más grande del mundo” además de que fue inaugurado por el mismísimo Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como “Pelé”.

“¿Papá por qué nunca nos llevas a ver soccer?” Con estas palabras Bart cuestiona a Homero del por qué nunca van a partidos de fútbol y es que lo curioso es que además del próximo encuentro entre México y Portugal en México, estas selecciones también podrían verse las caras en el la Copa del Mundo de 2026 ¡EN ESTADOS UNIDOS!

¿Qué pasó en el partido entre México y Portugal en Los Simpson?

Homero dice al entrar al estadio: “Me voy a s%icid4r si no gana Portugal”, con lo que hemos podido ver un poco hacia qué selección se inclinan nuestros personajes amarillos favoritos y en lo que sería uno de los partidos más esperados todo termina en una típica pelea de nuestros personajes amarillos favoritos.

“A ver bultos, hagan algo”, fueron las palabras de Krusty tras un partido que más que una final parecía un partido de la jornada 2 de nuestra querida Liga MX.

¿Cuándo será el partido de México vs Portugal?

El encuentro entre México y Portugal se jugará este próximo sábado 28 de marzo en lo que será el primer partido del Estadio Banorte previo a su debut en la Copa Mundial de la FIFA, donde todo el país espera poder ver a uno de los máximos ídolos del fútbol: Cristiano Ronaldo.

