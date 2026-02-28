¿Regresa la voz de Lois? Así será el doblaje de “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”, la nueva serie de Disney

El 14 de mayo de 2006 se estrenó el último episodio, titulado “Graduación”, de una de las series más icónicas de los dos mil: Malcolm in the Middle. Después de 19 años por fin vuelve Malcolm junto a su divertida familia y personajes nuevos para llenarnos de risas y lo mejor de todo, es que una de las voces dobladas al español regresa; así es, estamos hablando de la voz del personaje de Lois. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta nueva y esperada producción.

¿Quién hará el doblaje de Lois en "Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta"?

Uno de los aspectos que más intriga le causaba a los grandes fans de la serie era saber quiénes serían el elenco del doblaje en español de esta nueva serie ya que la mayoría deseaba que se conservaran las voces originales. Muchos están felices ya que se acaba de confirmar que regresan tres doblajes originales: Carlos Díaz para darle voz a Malcom, Madga Giner para la voz de Lois y Alfredo Leal para doblar a Reese. Esta noticia ha causado gran entusiasmo ya que especialmente el doblaje de Madga ha sido muy característico de forma histórica en Latinoamérica y México.

Por otro lado, algunas voces de doblaje no serán las mismas ya que hay un nuevo actor que dará voz al personaje de Hal, mismo del que hasta el momento se desconoce su nombre. Sin embargo, las expectativas son muy grandes por parte de todos los fans de la serie.

¿De qué tratará “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta”?

Esta miniserie aborda el regreso de Malcolm con su familia, padres y hermanos luego de que Hal y Lois le pidan que asista a su fiesta de aniversario número cuarenta. En el avance que se presentó podemos ver que Malcolm deberá enfrentarse a cambios y retos en esta nueva convivencia. Algunos de los personajes nuevos que veremos serán los de Keeley Karsten (Leah, hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, integrante de la familia de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).

¿Cuándo se estrena “Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta"?

La serie se estrenará el próximo 10 de abril a través de Disney Plus y contará con cuatro episodios, por lo que es considerada una miniserie y uno de los estrenos más esperados del año.