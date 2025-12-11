Así luce hoy Craig Lamar Traylor, Stevie en ‘Malcolm in the Middle’, a meses del revival de la serie

Malcolm in the Middle es una de las series de televisión más exitosas de los años 2000. La comedia creada por Linwood Boomer para la cadena FOX emitió su última temporada en 2006 y ganó 7 premios Emmy y 1 Grammy, además de haber recibido 7 nominaciones al Globo de Oro.

A casi 20 años de aquel último episodio de la séptima temporada y pocas semanas del anuncio del regreso de la serie , muchos fans se preguntan qué sucedió con los protagonistas. Así es el caso de Craig Lamar Traylor: el actor que en ese entonces encarnó a Stevie Kenarban, un niño asmático y con discapacidad motriz, amigo de Malcolm.

¿Cómo luce en la actualidad el actor Craig Lamar Traylor que interpretó a Stevie en Malcolm in the Middle?

La exitosa serie de los años 2000 logró cautivar a muchos fanáticos por las vivencias del protagonista, el hijo mediano de una familia que resulta ser un genio. Pero otros personajes lograron cosechar el cariño de la audiencia. Uno de ellos fue su amigo Stevie.

El papel de Stevie Kenarban fue interpretado por Craig Lamar Traylor. En esos años, el artista estadounidense apenas comenzaba su carrera, luego de debutar en ER. Pero también formó parte de producciones como Matilda y Get a Clue.

Después de Malcolm in the Middle, el artista tuvo pocas participaciones. Según el portal especializado en cine y series, IMDb, apareció en Fred & Vinnie, Dance Fu y This Bitter Earth. De acuerdo a su biografía de Instagram, Craig también es joyero y diseñador de moda.

Como en los viejos tiempos: el encuentro de Frankie Muniz y Craig Lamar Traylor

En la serie, la madre del protagonista, Lois (Jane Kaczmarek), obliga a Malcolm (Frankie Muniz) a ir a la casa de los Kenarban para jugar con Stevie (Craig Lamar Traylor). Tras descubrir su gusto por las historietas, ambos niños comienzan su amistad. Ambos también están en el salón de los Krelboynes de su escuela.

Frankie Muniz se reencontró con Craig Lamar Traylor en la película Renner de 2025. La producción estadounidense fue estrenada a principios de año y reunió a los actores en un elenco que abordó una cinta de suspenso y acción.

Según relata Entertainment Weekly, Muniz dijo cerca del estreno: "¡Fue increíble volver a trabajar con Craig Lamar Traylor! Tenemos muchísimos recuerdos de Malcolm in the Middle y prácticamente crecimos juntos. Hacía años que no lo veía y nos divertimos muchísimo poniéndonos al día en el set".