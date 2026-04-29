¿Te avientas en un día Spider-Noir ? Este es el tiempo que te tardarás en ver todos sus capítulos completos

En las últimas horas se ha confirmado que la temporada completa de SPIDER NOIR saldrá completa y en un solo día, a diferencia del formato semana que se había planeado. La serie completa podrás verla en solo 5 horas 46 minutos por streaming.

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¿Dónde, cómo y cuándo ver Spider-Noir?

De acuerdo con lo que se ha revelado, spin off de Spider Man: Spider-Noir llegará este 27 de mayo a Prime Video, de manera completa en un solo día con una duración total de 5 horas 46 minutos.

Esta será la duración de sus capítulos:



Episodio 1: 44 Minutos

Episodio 2: 40 Minutos

Episodio 3: 45 Minutos

Episodio 4: 47 Minutos

Episodio 5: 47 Minutos

Episodio 6: 40 Minutos

Episodio 7: 40 Minutos

Episodio 8: 46 Minutos

¿De qué trata el spin off de Spider Man: Spider-Noir

Spider-Noir, es una versión alternativa del clásico super héroe, con la diferencia de tratar una trama más oscura sobre el amigable vecino. Este producto está ambientado en la Nueva York de los años 30, durante la época de la Gran Depresión. La trama tratará la dualidad entre la imagen mítica del superhéroe, con tintes estéticos del cine mudo, las novelas de policías, tocando temas de crimen, corrupción e intriga.