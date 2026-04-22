Kim Namjoon, de BTS, en POLÉMICA: lo acusan de haber ignorado esta importante ley en Tokio

El líder de BTS, Kim Namjoon, también conocido como RM, se encuentra en medio de la polémica luego de ser acusado de violar algunas normas locales en Tokio, Japón. La información se dio a conocer en la revista japonesa Shūkan Bunshun; el ídolo fue visto en repetidas ocasiones fumando en zonas. Restringidas en Shibuya, incluyendo calles con señalización de “prohibido fumar” y espacios interiores. Por el momento, ni HYBE ni el artista han emitido algún tipo de declaración o postura ante las declaraciones del artista.

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¿Qué ley habría infringido RM en Japón?

Resulta que en ciudades como Tokio, fumar en la vía pública está fuertemente regulado. Las personas tienen prohibido caminar e ir fumando; de hecho, hay lugares designados para que las personas que disfrutan de fumar queden aisladas y su humo no moleste a los no fumadores. Son tan estrictos con estas normas que incluso los turistas pueden ser castigados. Por eso el tema en Japón es considerado un escándalo.

¿Qué ocurrió exactamente en Shibuya?

De acuerdo con la nota publicada por la revista, el incidente ocurrió en una de las zonas más transitadas de Tokio. Testigos aseguran que RM fumó en áreas señalizadas como restringidas. Además, personal de seguridad le habría llamado la atención haciendo caso omiso. Supuestamente hay fotografías confirmando los hechos, pero no se han publicado.

¿Qué ha dicho HYBE o RM sobre la polémica?

Por el momento, ni la empresa ni el cantante han emitido alguna declaración. Sin embargo, se espera que se haga próximamente, ya que en los países asiáticos la imagen pública lo es todo. De aceptar su culpa, podría haber consecuencias dependiendo del caso.

¿Qué dicen los fans sobre la polémica?

En redes sociales las ARMY no se han hecho esperar y han salido a defender al cantante, declarando que es falso, puesto que ninguna de las supuestas fotos existentes ha salido a la luz. Algunas incluso han declarado que el artista no fuma, por lo que no hay nada de cierto en la declaración de la revista japonesa. Alguna de las ARMY incluso piden que se deje de vigilar cada movimiento de RM y el resto de chicos de BTS, pues pareciera que están en constante vigilancia.