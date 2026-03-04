Muere actriz de “Dallas” tras sufrir de una larga y complicada enfermedad

El mundo del espectáculo está de luto luego del fallecimiento de la actriz y modelo británica Annabel Schofield. Aunque su muerte se reportó este martes, se reveló que falleció el 28 de febrero en Los Ángeles a los 62 años, tras sufrir durante años de cáncer. Ella fue conocida por su papel como Laurel Ellis en la popular serie Dallas y, por si fuera poco, ella también destacó como una de las figuras más representativas de la moda londinense de los años 80, poco antes de conquistar a la televisión internacional.

De las pasarelas de Londres a la fama global

Antes de brillar en Hollywood, la enorme belleza que poseía Schofield la convirtió en un icono imprescindible del mundo de la moda británica. Ella era toda una celebridad y aparecía en cientos de portadas de revistas y campañas para marcas tan importantes como Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon y Boots No. 7. Su imagen tenía todo lo que se buscaba en aquella época: una chica con estilo rebelde y experimental, marcada por movimientos como el New Romantic y la influencia de diseñadores como Vivienne Westwood.

Por si fuera poco, se convirtió en un rostro recurrente en Vogue Italia, pues el famoso fotógrafo David Bailey la llamó para realizar varias sesiones fotográficas junto a ella.

|Crédito: Paul Harris/Getty Images

Un comercial fue suficiente para atraer al público estadounidense

Como parte de su trabajo como modelo, realizó un comercial que causó un fuerte impacto a nivel internacional. La campaña era un comercial televisivo de Bugle Boy Jeans donde decía una frase mientras conducía su Ferrari negro en el desierto. Ese anuncio la catapultó fuera del circuito europeo.

Su paso por la serie Dallas y otros proyectos

Aunque ella tuvo varias participaciones cinematográficas en películas como Solar Crisis, Dragonard y Eye of the Widow, su papel más recordado por los fans fue el de Laurel Ellis en Dallas en 1988. Su carisma y belleza aportaron un toque icónico a la telenovela, marcando una era para la televisión estadounidense. Tiempo después se dedicó a trabajar detrás de cámaras en producciones como The Brothers Grimm, Doom y City of Ember.

