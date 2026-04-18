AL MOMENTO: Muere ícono del doblaje latinoamericano, último actor del doblaje original de Don Gato

El mundo del entretenimiento latino está de luto: falleció Carlos Becerril, reconocido actor y director de doblaje que prestó su voz a varios personajes entrañables como Panza en Don Gato y su pandilla y Chick Hicks en Cars. Su muerte marcará el fin de una era, pues era el último actor original de la icónica serie de Don Gato y su pandilla, la cual dejó una enorme huella en los corazones de los fans latinoamericanos.

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¿Cuáles fueron las voces más emblemáticas de Carlos Becerril?

Carlos Becerril se volvió parte importante de la infancia de millones, y no solo de una generación, pues dio vida a diferentes personajes. Entre los personajes que más recordaremos se encuntran:



Panza (Don Gato y su pandilla)

Gran Gazoo (Los Picapiedra)

Chick Hicks (Cars)

Lamentablememte, Carlos Becerril, la voz de Chick Hicks y Panza en latinoamérica, acaba de fallecer.



Era el último actor de doblaje original de Don Gato con vida. pic.twitter.com/4O7F7LbH7W — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) April 18, 2026

Carlos Becerril prestó su voz a grandes figuras de Hollywood

Pero su enorme talento no solo será recordado por sus trabajos en el mundo de la animación, ya que él dio voz a grandes figuras de Hollywood en diferentes películas como:



Robert De Niro

Al Pacino

Robin Williams

Mel Gibson

Dustin Hoffman

Richard Gere

Gabriel Byrne

Michael Douglas

Martin Sheen

Patrick Swayze

Anthony Hopkins

Bruce Willis

Clint Eastwood

Un maestro para nuevas generaciones de actores de doblaje

Con una carrera y trayectoria como la de Carlos Becerril, su talento y experiencia eran parte de él y no dudaba en revelar su secreto para dar voz a los personajes. “Un consejo para cualquier persona que quiere ser actor desde mi punto de vista es ver al personaje que vas a doblar, ver su estado de ánimo, si está alegre, triste o enojado; trata de poner tu estado de ánimo lo más parecido al estado de ánimo del personaje que vas a doblar. Cuando te apoyas en eso desde adentro, las frases salen naturalmente. Saldrán creíbles”, dijo Becerril con incomparable ánimo.

