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AL MOMENTO: Muere ícono del doblaje latinoamericano, último actor del doblaje original de Don Gato

Se apaga una de las voces más icónicas del doblaje latino. Carlos Becerril, el último actor de doblaje de la serie original de Don Gato que quedaba con vida.

Muere ícono del doblaje latinoamericano, último actor del doblaje original de Don Gato
|Crédito: Mario Wallner | Hanna Barbera

Escrito por: Matías Mena

El mundo del entretenimiento latino está de luto: falleció Carlos Becerril, reconocido actor y director de doblaje que prestó su voz a varios personajes entrañables como Panza en Don Gato y su pandilla y Chick Hicks en Cars. Su muerte marcará el fin de una era, pues era el último actor original de la icónica serie de Don Gato y su pandilla, la cual dejó una enorme huella en los corazones de los fans latinoamericanos.

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¿Cuáles fueron las voces más emblemáticas de Carlos Becerril?

Carlos Becerril se volvió parte importante de la infancia de millones, y no solo de una generación, pues dio vida a diferentes personajes. Entre los personajes que más recordaremos se encuntran:

  • Panza (Don Gato y su pandilla)
  • Gran Gazoo (Los Picapiedra)
  • Chick Hicks (Cars)

Carlos Becerril prestó su voz a grandes figuras de Hollywood

Pero su enorme talento no solo será recordado por sus trabajos en el mundo de la animación, ya que él dio voz a grandes figuras de Hollywood en diferentes películas como:

  • Robert De Niro
  • Al Pacino
  • Robin Williams
  • Mel Gibson
  • Dustin Hoffman
  • Richard Gere
  • Gabriel Byrne
  • Michael Douglas
  • Martin Sheen
  • Patrick Swayze
  • Anthony Hopkins
  • Bruce Willis
  • Clint Eastwood

Un maestro para nuevas generaciones de actores de doblaje

Con una carrera y trayectoria como la de Carlos Becerril, su talento y experiencia eran parte de él y no dudaba en revelar su secreto para dar voz a los personajes. “Un consejo para cualquier persona que quiere ser actor desde mi punto de vista es ver al personaje que vas a doblar, ver su estado de ánimo, si está alegre, triste o enojado; trata de poner tu estado de ánimo lo más parecido al estado de ánimo del personaje que vas a doblar. Cuando te apoyas en eso desde adentro, las frases salen naturalmente. Saldrán creíbles”, dijo Becerril con incomparable ánimo.

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