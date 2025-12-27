No solo son Los Tigres del Norte: todos los artistas mexicanos que han aparecido en Los Simpson

Los Tigres del Norte aparecerán en un capítulo de Los Simpson el domingo 28 de diciembre, que será transmitido por FOX en Estados Unidos. Este cameo se une a una gran lista de artistas mexicanos que han sido tomados en cuenta en la serie escrita por Matt Groening y que lleva al aire 36 años. Esto debes de saber de las nuevas temporadas .

1. Carlos Santana

El guitarrista ha sido mencionado en reiteradas ocasiones en la serie, pero también ha aparecido en cuadro en los capítulos que se relacionan con la música o festivales culturales.

Guillermo del Toro hizo una aparición en un capítulo de Los Simpson

2. Óscar de la Hoya

El exboxeador nació en Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanas. Saltó a la fama luego de vencer a Julio César Chávez. Hasta el momento es el único deportista con sangre azteca que ha aparecido en Los Simpson en el capítulo 1 de la Temporada 15.

3. Frida Kahlo

Si bien no ha aparecido físicamente, sí lo ha hecho representativamente, pues en un episodio de la Temporada 32 Marge y Homero se imaginan a sí mismos como Frida y Diego Rivera.

4. Guillermo del Toro

Una de las apariciones que más causó revuelo fue la del director de cine. Cabe mencionar que en 2013 fue fuente de inspiración para el opening de una Casita del Terror al recopilar sus monstruos más emblemáticos.

Lo que se sabe de la aparición de Los Tigres del Norte en Los Simpson

Los Simpson revelaron en sus redes sociales que Los Tigres del Norte aparecerán en el capítulo titulado “El Corrido de Pedro y Homero”, que hace referencia a una de las canciones más emblemáticas de la agrupación, que cuenta con más de 50 años de trayectoria.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. Los Tigres del Norte presentan “El Corrido de Pedro y Homero” este domingo por FOX”, publicó en sus redes sociales la cuenta de la serie, etiquetando a la agrupación mexicana.

Cabe mencionar que el capítulo se estrenará solo en Estados Unidos, aunque se espera que sea cuestión de días para que esté disponible en Disney Plus y próximamente sea transmitido por la señal de Azteca 7.