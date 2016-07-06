Dynamo Magician Imposible | Series Azteca 7

Steven Frayne es un joven que creció en Inglaterra, en compañía de su abuelo, sin embargo sufría buying cuando era niño, por lo que al pedirle ayuda a su abuelo, éste le enseñó algunos trucos de magia para poder defenderse. Fue así como su pasión por la magia comenzó a surgir hasta convertirse en su vida.

Las calles eran el mejor escenario para Steven en sus comienzos, y al asistir en una ocasión a una convención de magia dejó anonadados a los expositores.

Por esta razón uno de ellos comenzó a elogiarlo y decirle que era un Dynamo, desde entonces adoptó ese seudónimo.

Ahora Dynamo recorre muchas partes del mundo para compartir sus actos de magia con las personas que se encuentra por su camino para hacerles pasar un rato divertido, y demostrarles por un momento que todo es posible.