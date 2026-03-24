Revelan el primer vistazo de ‘Bridgerton 5’ con un NUEVO romance: ¿de qué tratará la quinta temporada?

A escasas semanas del desenlace de la cuarta temporada, Bridgerton sorprende a sus seguidores con el lanzamiento del primer teaser oficial de la quinta entrega, en el que presenta uno de los romances más esperados de la serie: Francesca (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza). A continuación, te compartimos el primer vistazo a Bridgerton 5 y todos los detalles sobre esta nueva temporada:

#Bridgerton: Season 5 is now officially in production.



This season will focus on Francesca's love story. pic.twitter.com/GR59NR2tBl — Rotten Tomatoes 🍅 (@RottenTomatoes) March 24, 2026

¿De qué tratará la quinta temporada de Bridgerton?

La quinta temporada de Bridgerton contará con un salto temporal, en el que Francesca - la mediana de la familia - decide darle una nueva oportunidad al amor tras la pérdida de su adorado esposo, John. No obstante, el regreso de Michaela - prima de John - a Londres la hará cuestionar sus sentimientos, abriendo paso a uno de los romances más esperados por los seguidores. Según adelanta la sinopsis, este nuevo amor servirá para que ambos personajes exploren su duelo e identidad, además del deseo más inesperado.

‘BRIDGERTON’ season 5 will officially focus on Francesca and Michaela Stirling.



Starring Hannah Dodd and Masali Baduza. pic.twitter.com/NmQUIIeoof — Film Updates (@FilmUpdates) March 24, 2026

Bridgerton 5: ¿Cuándo sale la nueva temporada?

Bridgerton 5 ya se encuentra en producción. La quinta temporada volverá a contar con Shondaland al mando de la producción, mientras que Jess Brownell será el showrunner. La serie seguirá el mismo formato que las entregas anteriores, es decir, estará compuesta por un total de ocho episodios. Si bien aún no hay una fecha de estreno oficial, se espera que la quinta temporada de Bridgerton sea lanzada entre 2027 y 2028. Mientras la fecha de lanzamiento llega, los seguidores de la querida serie de época pueden disfrutar de todas las temporadas anteriores en streaming.

¿Quiénes aparecen en Bridgerton 5? Este es el elenco de la quinta temporada

Hannah Dodd y Masali Bauza serán las protagonistas de la nueva temporada al darle vida a Francesca y Michaela Stirling, respectivamente. También se espera la participación de Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Adjoa Andoh (Lady Danbury) y Golda Rosheuvel (Reina Carlota), por mencionar algunos.