“Bridgerton” EXPLICA la escena post créditos: qué pasará con Sophie y Benedict

Aviso importante: Antes de profundizar en esta nota, queremos informar que el siguiente texto contiene detalles y spoilers de la cuarta temporada de “Bridgerton”. Si aún no has terminado de ver los nuevos episodios y no quieres arruinarte las sorpresas, es mejor que no sigas bajando…

¿Qué pasó en la cuarta temporada de “Bridgerton”

Tras el esperado estreno de la segunda parte de la cuarta temporada en Netflix, la historia se centró en reconectar el amor entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie (Yerin Ha), logrando finalmente sellar su unión. Mientras que en la primera parte fuimos testigos de las tensiones provocadas por la indecorosa petición de Benedict para que Sophie fuera su amante, la segunda parte revela la verdad sobre el origen ilegítimo de Sophie, lo que explica por qué aquella propuesta resultó ser un insulto tan profundo para ella.

En el caso de Benedict, los nuevos capítulos exploran aspectos clave de su pasado, recalcando por qué le costaba tanto imaginar un matrimonio con alguien que no perteneciera a la nobleza y cómo esto complicaría sus vidas. Sin embargo, tras el encuentro íntimo en el episodio 5, el segundo hijo de los Bridgerton decide seguir su corazón y confesar nuevamente su amor incondicional.

¿De dónde viene el collar de Sophie?

Uno de los puntos más comentados ha sido el origen de la joya de Sophie. “Desde el principio, planteamos el collar como algo que Sophie recibió de su madre, a quien nunca conoció. En muchos sentidos, simbólicamente, el collar representa los orígenes de Sophie”, declaró la showrunner Jess Brownell en una entrevista a Deadline.

Brownell detalló que la piedra es una amatista, una gema de gran popularidad en Corea, lo que añade una capa de significado cultural al linaje directo del personaje. “Usar eso como punto de inflexión para que Benedict descubriera su verdadera identidad se sintió muy acorde con el personaje y el tema, en lugar de una farsa”, añadió la productora.

¿Qué revela la escena post-créditos de “Bridgerton”?

La gran sorpresa para los fans fue la inclusión de una escena post-créditos que ya inunda las redes sociales con reacciones emocionadas: la boda entre Benedict y Sophie. Con la aceptación de la Reina y el beneplácito de la corte, los protagonistas celebraron su unión.

“Debido a la mentira y a que la Reina aprobó la historia de fondo de Sophie, se nos permitirá tener a Sophie y Benedict en sociedad en futuras temporadas”, confirmó Brownell, asegurando que ambos personajes seguirán presentes en la serie.

