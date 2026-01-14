OFICIAL: Ryan Hurst dará vida a Kratos en la serie live-action de God Of War

Después de meses y meses de especulaciones y rumores, por fin se ha confirmado quién será el actor que dará vida a Kratos en la serie de Prime Video de God of War y se trata de ni nadie más ni nadie menos que Ryan Hurst, quien ya había sonado con gran autoridad para este papel.

Fue a través de sus redes sociales que Prime Video confirmó el protagónico del actor rompiendo el internet y comenzando a calentar motores de lo que se espera, sea una de las series más intensas de la plataforma.

¿Qué se sabe sobre la serie de God Of War?

Primeros reportes han señalado que esta adaptación se centrará en el arco del videojuego God of War (2018), donde veremos a Kratos (Ryan Hurst) junto con su hijo Atreus en su viaje por un mundo inspirado en la mitología nórdica, donde podremos ver un acercamiento narrativo a lo que es la relación entre estos dos.

También se espera que tenga un tono un tanto oscuro, donde podremos ver a Kratos enfrentarse a dioses, guisantes y demás criaturas mitológicas que pondrán a prueba a nuestro protagonista.

De acuerdo con el videojuego, este viaje se emprende con el fin de cumplir el último deseo de la fallecida esposa de Kratos, por lo que también se podríamos ver una parte vulnerable del personaje.

Por ahora se ha confirmado que la serie contará inicialmente con dos temporadas completas, aunque no se descarta la expansión de esta de acuerdo con los resultados frente al público.

¿Qué se espera sobre la serie de God Of War de Prime Video?

Después del gran recibimiento que hemos visto con Fallout y The Last Of Us, podría decirse que este estudio ha apostado por más adaptaciones de videojuegos que además de que se mantengan fieles a los títulos, también exploren nuevos arcos de los personajes principales.

Equipo de Producción estará a cargo de Ronald Moore quien ha trabajado en proyectos como Star Trek y Outlander, donde también será showrunner, guionista y productor ejecutivo, por lo que podemos comenzar a darnos una idea del tono que tendrá esta adaptación.