Todo lo que sabemos sobre la nueva serie de God of War y su celebración de 20 años

God of War ha sido la piedra angular en el mundo de los videojuegos, dando a los jugadores horas de experiencias únicas desde su debut en 2005. Este año, la franquicia esta de fiesta con la celebración de su vigésimo aniversario y con esto trajo novedades que sin duda han emocionado a más de un fan, entre estas esta el anuncio de la serie la cual promete llevar a la pantalla la acción y la trágica historia de Kratos.

Todo lo que se sabe de la serie de God of War

La adaptación televisiva de God of War continúa tomando forma, y ya tenemos nuevos detalles de esta, siendo aun más fuertes las expectativas de los fans. Ronald D. Moore, conocido por su trabajo en Battlestar Galactica, es el showrunner del proyecto.

Con al menos dos temporadas para esta serie, se ha confirmado que está trabajando en ambas simultáneamente, lo que indica un compromiso a largo plazo con la franquicia. La cual se espera que se estrene en 2026.

Protagonistas y reparto

Aunque no se han confirmado oficialmente los actores principales, se rumorea que Christopher Judge, quien ha prestado su voz a Kratos en los videojuegos, está interesado en interpretar al personaje en la serie. Sin embargo, no hay información oficial sobre el casting.

Celebración del vigésimo aniversario de God of War

Para conmemorar como se debe estas dos décadas de historia, Sony ha lanzado la Colección Odisea Oscura en God of War Ragnarök, la cual esta disponible desde el 14 de marzo y te permite adquirir un diseño dorado y negro inspirado en el nombre en clave original del primer juego y en una skin de God of War II.

Rumores sobre un nuevo videojuego

Circulan rumores sobre un nuevo videojuego de God of War ambientado en Grecia. El periodista Jeff Grubb ha confirmado que este proyecto existe y se espera su lanzamiento este año, aunque no fue anunciado en el reciente State of Play.