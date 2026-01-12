¡Paren todo! El live action de One Piece revela NUEVOS enemigos en su segundo TRÁILER

Atención, nakamas, el segundo tráiler del live action de One Piece ya está aquí y confirma todo lo que los fans deseaban: la aventura se vuelve mucho más peligrosa y emocionante. La nueva temporada de la serie ha sido titulada Into the Grand Line y esta revela por primera vez a los grandes enemigos que pondrán en jaque el sueño de Monkey D. Luffy y su tripulación.

Si no has visto el tráiler, aquí puedes disfrutarlo:

Queda claro desde el primer minuto que el viaje al Grand Line irá directo al grano, trayendo a los fans toda la emoción y adrenalina de la aventura. A los fanáticos les esperan nuevas islas, reglas distintas y un grupo de villanos muy organizados que elevan la apuesta narrativa del live action.

Baroque Works: los villanos que cambian el juego

La parte más emocionante del tráiler es que con este se introduce oficialmente a Baroque Works, una sociedad secreta de asesinos que opera desde las sombras y que será el eje del conflicto en esta etapa de la historia. Entre los personajes confirmados destacan:



Miss Wednesday (Charithra Chandran)

Miss All-Sunday (Lera Abova)

Mr. 3 (David Dastmalchian)

Mr. 5 (Camrus Johnson)

Miss Valentine (Jazzara Jaslyn)

Mr. 9 (Daniel Lasker)

Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso)

Para quienes conocen el manga y el anime de Eiichiro Oda, saben perfectamente que esta organización marca un punto de quiebre: los enemigos ya no son simples piratas, sino unas de las piezas de una conspiración mucho mayor.

El Grand Line: donde todo se complica

La temporada 2 seguirá a Luffy, interpretado por Iñaki Godoy, mientras los Sombrero de Paja entran al legendario Grand Line, un mar impredecible donde la lógica no siempre aplica. El tráiler muestra islas extrañas, climas extremos y combates más intensos, dejando claro que el tono será mucho más oscuro.

Fecha de estreno y futuro de la serie

One Piece: Into the Grand Line se estrena el próximo 10 de marzo y a estas alturas ya se sabe que después de eso llegará una tercera temporada. Esto confirma la confianza del estudio en el proyecto, lo cual eleva las expectativas de lo que veremos en la segunda temporada.

¿Estás listo para lo que se viene en la búsqueda del One Piece?

